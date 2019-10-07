Это действительно вредит нам, – Пристайко о скандальном разговоре Зеленского и Трампа

Украине вредят скандалы, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его вероятным давлением на Владимира Зеленского. Все расследования здесь должны вестись без вмешательства правительства.

Украине не выгодно быть втянутой во внутреннюю политику США накануне президентских выборов. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

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Пристайко отметил, что в конфликты в США Украину втянули еще с начала каденции президента Трампа.

Меньшее, чего бы мы хотели, когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, что меньшее, чего бы мы хотели – это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов,

– сказал он.

По словам министра, правительство Украины не должно вмешиваться в любые расследования, чтобы они были справедливыми. Ими должна заниматься судебная система и прокуратура.

"Я этого не допускаю, и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США. Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследование, которые должны вестись по" Бурисме "и любым другим кампаниям, должны происходить без вмешательств правительства", – добавил министр.

Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.

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