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      Это действительно вредит нам, – Пристайко о скандальном разговоре Зеленского и Трампа

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      Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, – Пристайко
      Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, – Пристайко / Цензор.нет

      Украине вредят скандалы, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его вероятным давлением на Владимира Зеленского. Все расследования здесь должны вестись без вмешательства правительства.

      Украине не выгодно быть втянутой во внутреннюю политику США накануне президентских выборов. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

      Заявление президента: Зеленский: Трамп требовал от меня расследование Байдена в обмен на встречу

      Пристайко отметил, что в конфликты в США Украину втянули еще с начала каденции президента Трампа.

      Меньшее, чего бы мы хотели, когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, что меньшее, чего бы мы хотели – это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов,
      – сказал он.

      По словам министра, правительство Украины не должно вмешиваться в любые расследования, чтобы они были справедливыми. Ими должна заниматься судебная система и прокуратура.

      "Я этого не допускаю, и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США. Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследование, которые должны вестись по" Бурисме "и любым другим кампаниям, должны происходить без вмешательств правительства", – добавил министр.

      Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.

      Почему Трампа обвиняют в давлении на Зеленского?

      • Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Скандал Телефонный разговор Зеленского и Трампа Вадим Пристайко Зеленский в США
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