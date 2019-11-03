Трамп хочет снова встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Вышеупомянутое Трамп сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома. Мероприятие транслировали американские информационные телекомпании.

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Также американский президент выразил надежду, что Зеленский в ближайшее время откликнется на это предложение. Точные сроки предстоящей встречи Трамп не назвал.

Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Думаю, он приедет очень скоро. Я был бы рад его здесь принять,

– заявил Трамп.

Кроме того, Трамп раз назвал украинского президент хорошим человеком.

"Его избрали в то время, когда в Украине можно наблюдать невероятную коррупцию, которая меня сильно беспокоит", – добавил президент США.

Недавно помощник украинского президента Андрей Ермак рассказывал, что на прошедшей встрече в Нью-Йорке Зеленский и Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита .

Кроме того, во время общения с Трампом украинский гарант отметил, что его американский коллега никогда не бывал в Украине, поэтому и пригласил его совершить официальный визит. Американский президент в свою очередь пообещал, что посетит Украину.

Что известно о контактах Зеленского и Трампа

Президенты до этого общались по телефону по меньшей мере дважды и один раз встретились лично. Их встреча прошла в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Состоялось мероприятие на фоне скандала, возникшего тогда в США после того, как один американский разведчик написал жалобу касательно телефонного разговора Зеленского и Трампа. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma (она принадлежит бывшему министру экологии времен Януковича – Николаю Злочевскому). В этом деле фигурирует Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена

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В США считают, что расследование дела является вмешательством в президентскую гонку и может негативно повлиять на рейтинг Байдена. Кроме того, из-за скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.