Трамп ненавидел Украину от начала пребывания на посту президента США, – СМИ

Президент США Дональд Трамп он испытывал непреодолимую ненависть к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Об этом рассказали действующие и бывшие чиновники администрации американского лидера.

Источники The Washington Post ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента США пытались убедить, что новый Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает поддержку официального Вашингтона.

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Тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы сорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой же встрече президент США сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди". Понять такую неприязнь Трампа к его собеседникам не могли, сообщил неназванный источник.

Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (бывшая соперница Трампа на выборах президента). Были обвинения, что они нанесли ему вред. Он просто ненавидел Украину,

– рассказал источник американского издания.

Заметим, что в конце октября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал во время дачи показаний в Конгрессе о деталях, которые свидетельствуют, что Трамп откровенно шантажировал Украину и давил на Зеленского. Так, под угрозой срыва военной помощи Трамп через свое окружение пытался заставить Зеленского публично присоединиться к расследованию в отношении компании Burisma и якобы вмешательстве Украины в выборах 2016 года.

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