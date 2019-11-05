10:36
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Помпео назвав пріоритети США в політиці щодо України

      291 Читать новость на русском
      Помпео розповів про підтримку України
      Помпео розповів про підтримку України / by.usembassy.gov

      Влада Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом завжди підтримувала демократію в Україні, надавала Києву зброю для посилення обороноздатності та прагла, аби українська влада подолала корупцію.

      Державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO розповів, що загалом США зосереджені на кількох речах що стосуються України.

      Цікаво: Трамп відзначився позитивною заявою щодо України

      "По-перше, це нація з глибокою історією корупції. І наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – наголосив він.

      Держсекретар США також згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму. Він засудив тодішнього президента Барака Обаму за відмову надавати українцям "системи озброєння, необхідні для захисту держави".

      Водночас, після зміни керівництва у США новий президент Трамп зайняв іншу позицію. 

      Президент Трамп послідовно – не раз, не двічі, а тричі – надав ці системи озброєння українському народові та українському керівництву. Ми надали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ,
      – наголосив Помпео.

      Окрім того, він наголосив, що Вашингтон зосереджений на збереженні демократії та свободи в прозахідній Україні, яка також стоїть на захисті американців.

      Як Трамп ставився до України? За інформацією американського видання The Washington Post, ще весною Трамп був не у захваті від керівництва України. Українських посадовців він називав "жахливими, корумпованими людьми".

      Вже наприкінці жовтня повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів деталі, які свідчать, що Трамп відверто шантажував Україну і тиснув на Зеленського. Так, під загрозою зриву військової допомоги Трамп через своє оточення намагався змусити Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо компанії Burisma та нібито втручання України у вибори 2016 року.

      blog_ava
      Прийшов час Заходу натиснути на Росію, – генерал США про війну в Україні
      сьогодні
      2977
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Майк Помпео Зброя Корупція Володимир Зеленський Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 135
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1207
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      4 листопада , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      1000
      Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      сьогодні , 09:00 Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      Вероніка Климська 1766
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сьогодні , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 499
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук