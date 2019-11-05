Помпео назвав пріоритети США в політиці щодо України

Влада Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом завжди підтримувала демократію в Україні, надавала Києву зброю для посилення обороноздатності та прагла, аби українська влада подолала корупцію.

Державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO розповів, що загалом США зосереджені на кількох речах що стосуються України.

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"По-перше, це нація з глибокою історією корупції. І наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – наголосив він.

Держсекретар США також згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму. Він засудив тодішнього президента Барака Обаму за відмову надавати українцям "системи озброєння, необхідні для захисту держави".

Водночас, після зміни керівництва у США новий президент Трамп зайняв іншу позицію.

Президент Трамп послідовно – не раз, не двічі, а тричі – надав ці системи озброєння українському народові та українському керівництву. Ми надали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ,

– наголосив Помпео.

Окрім того, він наголосив, що Вашингтон зосереджений на збереженні демократії та свободи в прозахідній Україні, яка також стоїть на захисті американців.

Як Трамп ставився до України? За інформацією американського видання The Washington Post, ще весною Трамп був не у захваті від керівництва України. Українських посадовців він називав "жахливими, корумпованими людьми".



Вже наприкінці жовтня повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів деталі, які свідчать, що Трамп відверто шантажував Україну і тиснув на Зеленського. Так, під загрозою зриву військової допомоги Трамп через своє оточення намагався змусити Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо компанії Burisma та нібито втручання України у вибори 2016 року.