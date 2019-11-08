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      Трамп має намір опублікувати стенограму ще однієї розмови з Зеленським

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, є готовим показати публічно ще одну стенограму перемовин телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Водночас він підкреслив, що це буде поганим прецедентом.

      Таку заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом у штат Джорджія. Він, зокрема, згадав квітневу телефонну розмову з українським президентом, під час якої привітав того з перемогою на президентських виборах.

      Важливо! Трамп хоче знову зустрітися з Зеленським

      Тепер їм (демократам, що ініціювали процедуру імпічменту проти Трампа – 24 канал) потрібен мій перший дзвінок із Зеленським. У мене перед липневим дзвінком була телефонна розмова з президентом України ще у квітні. Я розумію, що їм це сподобається, і у мене немає проблем з тим, щоб передати стенограму їм,
      – підкреслив господар Білого дому.

      Водночас він запевнив, що опублікує стенограму, якщо демократи цього захочуть. І зробить американський президент "із задоволенням".

      "Не бачу з цим проблем, але мені не подобається це робити, тому що це такий поганий прецедент", – зазначив Трамп.

      Зауважимо, що вперше Трамп заявляв про бажання опублікувати свою розмову з Зеленським ще наприкінці вересня на пресконференції в Нью-Йорку за підсумками своєї участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

      Зверніть увагу! Помпео назвав пріоритети США в політиці щодо України

      Трамп спілкується з журналістами на галявині перед Білим домом: відео 

       

      Що відомо про контакти Зеленського та Трампа

      Президенти до цього спілкувалися телефоном щонайменше двічі та одного разу зустрілися віч-на-віч. Їхня зустріч пройшла у Нью-Йорку на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Відбувся захід на тлі скандалу, що виник тоді у США після того, як один американський розвідник написав скаргу щодо телефонної розмови Зеленського та Трампа. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma (вона належить колишньому міністру екології часів Януковича – Миколі Злочевському). У цій справі фігурує Гантер Байден, син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена

      Детальніше! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що сталося і чим може завершитися

      У США вважають, що розслідування справи є втручанням у президентські перегони та може негативно вплинути на рейтинг Байдена. Крім того, через скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). Відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      як розгортаються події навколо імпічменту Трампу:
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Імпічмент Трампа Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США Президент України
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