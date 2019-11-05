Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?

Початок процедури імпічменту Дональду Трампу набирає обертів. Експосол США в Україні Марі Йованович дала свідчення, де згадала про тиск з боку Білого дому.

Як далі розвиватиметься ситуація навколо Трампа і якими будуть стосунки між США і Україною, – в матеріалі 24 каналу.

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Зміст звинувачень проти Трампа сумнівний

Як відомо, причиною початку процедури імпічменту стала телефонна розмова 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського, під час якої американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

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25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. (Повний текст українською мовою – переклад 24 каналу – читайте тут). Згідно тексту Трамп говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Тепер у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту. Причетні до скандалу чиновники дають свідчення.



Джо Байден став мішенню для Дональда Трампа / Фото Getty

Зокрема, чиновник Білого дому Александр Віндман, який був присутній при розмові президентів, зазначив, що в стенограмі телефонної розмови Трампа із Зеленським відсутні окремі фрази зі згадками політичного конкурента Трампа – Джо Байдена. Два виправлення стосувались твердження Трампа про записи Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленського про компанію Burisma.

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Водночас, у цій же стенограмі був уривок щодо Йованович. Трамп сказав Зеленському, що Йованович мала справу в Україні з "поганими людьми" і від неї не варто чекати чогось доброго. Згідно свідчень Йованич, їй пояснили, як можна було зберегти роботу посла: треба було регулярно писати в твіттері, що Трамп – гарний лідер. Вона відмовилася. Йованич була терміново відкликана з України в 2019 році.



Експосла США в Україні Йованович відкликали, бо не розхвалювала Трампа?

На думку політичного експерта Андрія Вігірінського, всі слухання проходять у закритому режимі. Тому повною інформацією ми не володіємо. Головне – рішення про імпічмент затверджують Конгрес і Верховний суд. А в сенаті більшість належить республіканцям, яких представляє Трамп. Сумнівно, що вони підтримають таке рішення.

Зміст звинувачень проти Трампа – сумнівний. Спроба впливу на лідера іноземної держави з метою досягнення власних політичних цілей – це лише тлумачення дій Трампа, оскільки конкретних наслідків тиску немає. Тому юристи і судді повинні роз’яснити, чи мали дії Трампа суспільно небезпечні наслідки, чи підривають демократичні цінності США,

– наголошує Андрій Вігірінський.

Чи вплине процедура імпічменту на шанси Трампа на виборах 2020 року?

За словами Вігірінського, початок процес імпічменту повністю іде на користь демократам. Але Трамп не має реального конкурента з боку демократів. Джо Байден – під питанням. Можливий кандидат від демократів не може щось протиставити Трампу.

Реальність така: в американців зростають доходи. Рівень зайнятості – найвищий за останні 50-60 років. А питання України – точно не в порядку денному громадян США,

– зазначає Вігірінський.



Таблиця, складена Олексадром Харою, за даними відкритих джерел

Водночас журналіст Іван Яковина вважає, що багато чого залежить від свідчень ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джо Болтона. За його словами, всі попередні свідчення щодо дій Трампа підтверджують: президент США намагався шантажем вижати з України компромат на Байдена. Утім, хоча Болтон зневажає Трампа і вважає "ганчіркою, боягузом, баригою і нікчемою", свідчити демократам сам не піде.

Болтон дуже складна людина. Але нібито вони домовилися: демократи надсилають йому повістку, а він – виступає в Конгресі. Це останній цвях проти Трампа,

– говорить Іван Яковина.

Україні нема чого боятися, але дещо ми можемо втратити

На думку експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, Україна стала знаряддям у внутрішньополітичній боротьбі в США. Якщо оприлюднять повну стенограму розмови Трампа і Зеленського, то можуть виникнути проблеми. Але США і надалі підтримуватимуть Україну.

Україні нема чого боятися. У Вашингтоні розуміють, що президент Зеленський не міг сказати чогось іншого і не міг не погодитися з певними висловами Трампа. Головне, що Україна не почала розслідування щодо Burisma. Ми кажемо, що готові, якщо буде офіційне звернення правоохоронних органів США,

– говорить Олександр Хара.

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Андрій Вігірінський зазначає: відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати. Після Революції гідності з її наслідками – анексією Криму і війною на Донбасі – через соціальні і геополітичні обставини США не можуть відмовитися від підтримки України. Бо США – гарант безпеки України, згідно Будапештського меморандуму. І Вашингтон підтримував зміну влади в Україні.

Якщо говорити про міцну економіку США і слабку не прогресивну економіку Росії, то переможець очевидний. На той випадок, якщо хтось дійсно стане захищати наші інтереси,

– вважає Вігірінський.

Політолог додає: наша сила у внутрішній повістці. Президент Зеленський має показати сильні рішення: в питаннях миру, економіки, створити умови для інвесторів.



Як Зеленському зміцнити стосунки з США? / Фото ОПУ

Як зауважує Олександр Хара, є прагматичні національні інтереси США – підтримка України, яка є частиною євроатлантичної спільноти. Європа не може бути в безпеці, якщо в Україні йтиме війна, або ми станемо частиною путінської Росії. Це вимагає від США підтримки будь-якої влади України. Утім, зазначає Хара, головне, що ми можемо втратити – інтенсивність допомоги США, яку Вашингтон може зменшити.

Українська влада не робить кроків, які б загрожували відносинам зі США. Хоча треба враховувати фактор Трампа, який змінив систему прийняття рішень у сфері нацбезпеки. І може продовжувати це робити, зокрема, затримати допомогу Україні. Це в компетенції президента США,

– зауважив Хара.

Україна опинилася між двох вогнів через не передбачуваність і епатажність Трампа. По-перше, новій владі треба зміцнювати економіку і ефективно боротися з корупцією. На чому роблять акцент на Заході, особливо в США. По-друге, максимально задіювати дипломатів для чіткого пояснення позиції України щодо невтручання у внутрішню політику США.