Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?

Начало процедуры импичмента Дональду Трампу набирает обороты. Экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания, где вспомнила о давлении со стороны Белого дома.

Как дальше будет развиваться ситуация вокруг Трампа и какими будут отношения между США и Украиной – в материале 24 канала.

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Содержание обвинений против Трампа сомнительно

Как известно, причиной начала процедуры импичмента стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского, во время которого американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

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25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. (Полный текст на русском языке – перевод 24 канала – читайте здесь). Согласно тексту Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Теперь в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента. Причастные к скандалу чиновники дают показания.



Джо Байден стал мишенью для Дональда Трампа / Фото Getty

В частности, чиновник Белого дома Александр Виндман, который присутствовал при разговоре президентов, отметил, что в стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским отсутствуют отдельные фразы с упоминаниями политического конкурента Трампа – Джо Байдена. Два исправления касались утверждения Трампа про записи Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленского о компании Burisma.

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В то же время, в этой же стенограмме был отрывок о Йованович. Трамп сказал Зеленскому, что Йованович имела дело в Украине с "плохими людьми" и от нее не стоит ждать чего-то хорошего. Согласно показаниям Йованич, ей объяснили, как можно было сохранить работу посла: надо было регулярно писать в твиттере, что Трамп – хороший лидер. Она отказалась. Йованич была срочно отозвана из Украины в 2019 году.



Экс-посла США в Украине Йованович отозвали, потому что не расхваливала Трампа?

По мнению политического эксперта Андрея Вигиринского, все слушания проходят в закрытом режиме. Поэтому полной информацией мы не располагаем. Главное – решение об импичменте утверждают Конгресс и Верховный суд. А в сенате большинство принадлежит республиканцам, которых представляет Трамп. Сомнительно, что они поддержат такое решение.

Содержание обвинений против Трампа – сомнительное. Попытка влияния на лидера иностранного государства с целью достижения собственных политических целей – это лишь толкование действий Трампа, поскольку конкретных последствий давления нет. Поэтому юристы и судьи должны разъяснить, имели ли действия Трампа общественно опасные последствия, подрывают ли демократические ценности США,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Повлияет ли процедура импичмента на шансы Трампа на выборах 2020?

По словам Вигиринского, начало процесс импичмента полностью идет на пользу демократам. Но у Трампа нет реального конкурента со стороны демократов. Джо Байден – под вопросом. Возможный кандидат от демократов не может что-то противопоставить Трампу.

Реальность такова: у американцев растут доходы. Уровень занятости – самый высокий за последние 50-60 лет. А вопрос Украины – точно не на повестке дня граждан США,

– отмечает Вигиринский.



Таблица, составленная Алексадром Харой, по данным из открытых источников

В то же время журналист Иван Яковина считает, что многое зависит от показаний экс-советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джо Болтона. По его словам, все предыдущие показания относительно действий Трампа подтверждают: президент США пытался шантажом выжать из Украины компромат на Байдена. Впрочем, хотя Болтон презирает Трампа и считает "тряпкой, трусом, барыгой и ничтожеством", свидетельствовать к демократам сам не пойдет.

Болтон очень сложный человек. Но якобы они договорились: демократы присылают ему повестку, а он – выступает в Конгрессе. Это последний гвоздь против Трампа,

– говорит Иван Яковина.

Украина нечего бояться, но кое-что мы можем потерять

По мнению эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, Украина стала орудием во внутриполитической борьбе в США. Если обнародуют полную стенограмму разговора Трампа и Зеленского, то могут возникнуть проблемы. Но США и впредь будут поддерживать Украину.

Украина нечего бояться. В Вашингтоне понимают, что президент Зеленский не мог сказать чего-то другого и не мог не согласиться с определенными высказываниями Трампа. Главное, что Украина не начала расследование в отношении Burisma. Мы говорим, что готовы, если будет официальное обращение правоохранительных органов США,

– говорит Александр Хара.

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Андрей Вигиринский отмечает: отношения Украины и США не такие, чтобы их ухудшать. После Революции Достоинства с ее последствиями – аннексией Крыма и войной на Донбассе – из-за социальных и геополитических обстоятельств США не могут отказаться от поддержки Украины. Потому США – гарант безопасности Украины, согласно Будапештского меморандума. И Вашингтон поддерживал смену власти в Украине.

Если говорить о крепкой экономике США и слабой не прогрессивной экономике России, то победитель очевиден. На тот случай, если кто-то действительно станет защищать наши интересы,

– считает Вигиринский.

Политолог добавляет: наша сила во внутренней повестке. Президент Зеленский должен показать сильные решения: в вопросах мира, экономики, создать условия для инвесторов.



Как Зеленскому укрепить отношения с​ США? / Фото ОПУ

Как отмечает Александр Хара, существуют прагматичные национальные интересы США – поддержка Украины, которая является частью евроатлантического сообщества. Европа не может быть в безопасности, если в Украине будет война, или мы станем частью путинской России. Это требует от США поддержки любой власти Украины. Впрочем, отмечает Хара, главное, что мы можем потерять – интенсивность помощи США, которую Вашингтон может уменьшить.

Украинская власть не делает шагов, которые бы угрожали отношениям с США. Хотя надо учитывать фактор Трампа, который изменил систему принятия решений в сфере нацбезопасности. И может продолжать это делать, в частности, задержать помощь Украине. Это в компетенции президента США,

– сказал Хара.

Украина оказалась между двух огней из-за непредсказуемости и эпатажности Трампа. Во-первых, новой власти нужно укреплять экономику и эффективно бороться с коррупцией. На чем делают акцент на Западе, особенно в США. Во-вторых, максимально задействовать дипломатов для четкого объяснения позиции Украины относительно невмешательства во внутреннюю политику США.