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      Відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати, – експерт про імпічмент Трампу

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      У США триває розслідування можливого тиску Трампа на Зеленського
      У США триває розслідування можливого тиску Трампа на Зеленського / gettyimages.com

      Рішення про імпічмент Трампу затверджують Конгрес і Верховний суд. А в сенаті більшість належить республіканцям, яких представляє Трамп. Сумнівно, що вони підтримають таке рішення.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?

      Зміст звинувачень проти Трампа сумнівний. Спроба впливу на лідера іноземної держави з метою досягнення власних політичних цілей. Це питання тлумачення дій Трампа, оскільки конкретних наслідків тиску немає. Тому юристи і судді повинні роз’яснити, чи мали дії Трампа суспільно небезпечні наслідки, чи підривають демократичні цінності США,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      За словами Вігірінського, початок процес імпічменту повністю іде на користь демократам. Але Трамп не має реального конкурента з боку демократів. Джо Байден – під питанням. Можливий кандидат від демократів не може щось протиставити Трампу.

      Реальність така: в американців зростають доходи. Рівень зайнятості – найвищий за останні 50-60 років. А питання України – точно не в порядку денному громадян США,
      – зазначає Вігірінський.

      Андрій Вігірінський зазначає: відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати. Після Революції гідності з її наслідками (анексією Криму і війною на Донбасі), через соціальні і геополітичні обставини США не можуть відмовитися від підтримки України. Бо США – гарант безпеки України, згідно Будапештського меморандуму. І Вашингтон підтримував зміну влади в Україні.

      Водночас, на його переконання, за останні п’ять років відносини з США можна виміряти політичними заявами колишнього представника Вашингтону в Україні Волкера і щорічною фінансовою підтримкою і кредитами під їх гарантії. Активність участі США в розв’язанні конфлікту завершилася, коли відбулася остання зустріч Волкера і помічника Путіна Суркова на початку 2018 року.

      "Якщо говорити про міцну економіку США і слабку не прогресивну Росії, то переможець очевидний. На той випадок, якщо хтось дійсно стане захищати наші інтереси",– вважає Вігірінський.

      Політолог додає: наша сила у внутрішній повістці. Президент Зеленський має показати сильні рішення: в питаннях миру, економіки, створити умови для інвесторів.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Згідно тексту Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту Причетні до скандалу чиновники дають свідчення.
      • Чиновник Білого дому Александр Віндман під час свідчень у Конгресі зазначив, що в стенограмі телефонної розмови Трампа із Зеленським відсутні окремі фрази із згадками політичного конкурента Трампа Джо Байдена. Два виправлення стосувались твердження Трампа про записи Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленського про компанію Burisma.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Імпічмент Трампа Джозеф Байден
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