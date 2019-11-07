Відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати, – експерт про імпічмент Трампу

Рішення про імпічмент Трампу затверджують Конгрес і Верховний суд. А в сенаті більшість належить республіканцям, яких представляє Трамп. Сумнівно, що вони підтримають таке рішення.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Зміст звинувачень проти Трампа сумнівний. Спроба впливу на лідера іноземної держави з метою досягнення власних політичних цілей. Це питання тлумачення дій Трампа, оскільки конкретних наслідків тиску немає. Тому юристи і судді повинні роз’яснити, чи мали дії Трампа суспільно небезпечні наслідки, чи підривають демократичні цінності США,

– наголошує Андрій Вігірінський.

За словами Вігірінського, початок процес імпічменту повністю іде на користь демократам. Але Трамп не має реального конкурента з боку демократів. Джо Байден – під питанням. Можливий кандидат від демократів не може щось протиставити Трампу.

Реальність така: в американців зростають доходи. Рівень зайнятості – найвищий за останні 50-60 років. А питання України – точно не в порядку денному громадян США,

– зазначає Вігірінський.

Андрій Вігірінський зазначає: відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати. Після Революції гідності з її наслідками (анексією Криму і війною на Донбасі), через соціальні і геополітичні обставини США не можуть відмовитися від підтримки України. Бо США – гарант безпеки України, згідно Будапештського меморандуму. І Вашингтон підтримував зміну влади в Україні.

Водночас, на його переконання, за останні п’ять років відносини з США можна виміряти політичними заявами колишнього представника Вашингтону в Україні Волкера і щорічною фінансовою підтримкою і кредитами під їх гарантії. Активність участі США в розв’язанні конфлікту завершилася, коли відбулася остання зустріч Волкера і помічника Путіна Суркова на початку 2018 року.

"Якщо говорити про міцну економіку США і слабку не прогресивну Росії, то переможець очевидний. На той випадок, якщо хтось дійсно стане захищати наші інтереси",– вважає Вігірінський.

Політолог додає: наша сила у внутрішній повістці. Президент Зеленський має показати сильні рішення: в питаннях миру, економіки, створити умови для інвесторів.

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