Отношения Украины и США не такие, чтобы их ухудшать, – эксперт об импичменте Трампу

Решение об импичменте Трампу утверждают Конгресс и Верховный суд. А в сенате большинство принадлежит республиканцам, которых представляет Трамп. Сомнительно, что они поддержат такое решение.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Содержание обвинений против Трампа сомнительно. Попытка влияния на лидера иностранного государства с целью достижения собственных политических целей. Это вопрос толкования действий Трампа, поскольку конкретных последствий давления нет. Поэтому юристы и судьи должны разъяснить, имели ли действия Трампа общественно опасные последствия, подрывают ли демократические ценности США,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По словам Вигиринского, начало процесса импичмента полностью идет в пользу демократам. Но Трамп не имеет реального конкурента со стороны демократов. Джо Байден – под вопросом. Возможный кандидат от демократов не может что-то противопоставить Трампу.

Реальность такова: у американцев растут доходы. Уровень занятости – самый высокий за последние 50-60 лет. А вопрос Украины – точно не в повестке дня граждан США,

– отмечает Вигиринский.

Андрей Вигиринский отмечает: отношения Украины и США не такие, чтобы их ухудшать. После Революции достоинства с ее последствиями (аннексией Крыма и войной на Донбассе), из-за социальных и геополитических обстоятельств США не могут отказаться от поддержки Украины. Потому что США – гарант безопасности Украины, согласно Будапештского меморандума. И Вашингтон поддерживал смену власти в Украине.

Одновременно, по его убеждению, за последние пять лет отношения с США можно измерить политическими заявлениями бывшего представителя Вашингтона в Украине Волкера и ежегодной финансовой поддержкой и кредитами под их гарантии. Активность участия США в решении конфликта завершилась, когда состоялась последняя встреча Волкера и помощника Путина Суркова в начале 2018 года.

"Если говорить о крепкой экономике США и слабой не прогрессивной России, то победитель очевиден. На тот случай, если кто-то действительно станет защищать наши интересы",– считает Вигиринский.

Политолог добавляет: наша сила во внутренней повестке. Президент Зеленский должен показать сильные решения: в вопросах мира, экономики, создать условия для инвесторов.

Почему Трампу хотят объявить импичмент: основное