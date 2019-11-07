08:50
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Отношения Украины и США не такие, чтобы их ухудшать, – эксперт об импичменте Трампу

      90 Читати новину українською
      В США продолжается расследование возможного давления Трампа на Зеленского
      В США продолжается расследование возможного давления Трампа на Зеленского / gettyimages.com

      Решение об импичменте Трампу утверждают Конгресс и Верховный суд. А в сенате большинство принадлежит республиканцам, которых представляет Трамп. Сомнительно, что они поддержат такое решение.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?

      Содержание обвинений против Трампа сомнительно. Попытка влияния на лидера иностранного государства с целью достижения собственных политических целей. Это вопрос толкования действий Трампа, поскольку конкретных последствий давления нет. Поэтому юристы и судьи должны разъяснить, имели ли действия Трампа общественно опасные последствия, подрывают ли демократические ценности США,
      отмечает Андрей Вигиринский.

      По словам Вигиринского, начало процесса импичмента полностью идет в пользу демократам. Но Трамп не имеет реального конкурента со стороны демократов. Джо Байден – под вопросом. Возможный кандидат от демократов не может что-то противопоставить Трампу.

      Реальность такова: у американцев растут доходы. Уровень занятости – самый высокий за последние 50-60 лет. А вопрос Украины – точно не в повестке дня граждан США,
      отмечает Вигиринский.

      Андрей Вигиринский отмечает: отношения Украины и США не такие, чтобы их ухудшать. После Революции достоинства с ее последствиями (аннексией Крыма и войной на Донбассе), из-за социальных и геополитических обстоятельств США не могут отказаться от поддержки Украины. Потому что США – гарант безопасности Украины, согласно Будапештского меморандума. И Вашингтон поддерживал смену власти в Украине.

      Одновременно, по его убеждению, за последние пять лет отношения с США можно измерить политическими заявлениями бывшего представителя Вашингтона в Украине Волкера и ежегодной финансовой поддержкой и кредитами под их гарантии. Активность участия США в решении конфликта завершилась, когда состоялась последняя встреча Волкера и помощника Путина Суркова в начале 2018 года.

      "Если говорить о крепкой экономике США и слабой не прогрессивной России, то победитель очевиден. На тот случай, если кто-то действительно станет защищать наши интересы",– считает Вигиринский.

      Политолог добавляет: наша сила во внутренней повестке. Президент Зеленский должен показать сильные решения: в вопросах мира, экономики, создать условия для инвесторов.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент: основное

      • Во время телефонного разговора Трампа и Зеленского  25 июля 2019 года американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Согласно тексту Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента. Причастные к скандалу чиновники дают показания.
      • Чиновник Белого дома Александр Виндман во время показаний в Конгрессе отметил, что в стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским отсутствуют отдельные фразы с упоминаниями политического конкурента Трампа Джо Байдена. Два исправления касались утверждения Трампа о записи Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленского о компании Burisma.
      blog_ava
      Прогноз погоды на 7 ноября: в Украину идут дожди и похолодание
      сегодня
      906
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Импичмент Трампа Джозеф Байден
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      сегодня , 08:40 "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      Все про екологію 67
      Диджитализация поломанной страны
      сегодня , 08:04 Диджитализация поломанной страны
      Олена Трибушна 365
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      246
      "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      сегодня , 07:58 "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      Михайло Гема 1706
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 06:40 Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 7306
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук