Імпічмент Трампа: опубліковано стенограму свідчень послів Волкера і Сондленда

Комітет з питань розвідки Палати представників Штатів Америки оприлюдненив скорочені версії стенограм показів американського посла у Європейському Союзі Гордона Сондланда і ексспецпредставника Дердепартаменту з питань України Курта Волкера. Справа стосується імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Стенограму опубліковано на сайті комітету.

Варто знати: Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?

Що розповів Сондланд?

Посол Сондланд розповів, як він став учасником неофіційного каналу американської зовнішньої політики щодо України, про який згадував у своєму виступі тимчасовий повірений у справах США в Україні Уільям Тейлор.

Після свідчень Тейлора і старшого директора у справах Європи і Росії Ради нацбезпеки США Тіма Морісона Гордон Сондланд доповнив свої свідчення у письмовому вигляді.

У цьому доповненні він заявив, що згадав розмову 1 вересня з помічником президента України Андрієм Єрмаком, на якій сказав, що "відновлення військової допомоги США Україні, швидше за все, не відбудеться, якщо Україна не зробить публічну заяву щодо протидії корупції, яку ми обговорювали до цього протягом тижнів".

Що розповів Волкер?

Курт Волкер у своїх свідченнях зазначив, що особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані навмисне робили "головним зв’язковим" із американським президентом для українських посадовців.

Також ексспецпредставник Держдепу по Україні розповів про те, як узгоджувалася заява, яку українська сторона повинна була публічно оголосити для отримання військової допомоги США.

Головним у цьому процесі був Джуліані, який наполягав на обов’язковій згадці розслідування компанії Burisma і начебто втручанні України у президентські вибори у США 2016 року.

Зрештою Волкер порадив українським посадовцям відмовитися від оголошення цієї заяви до призначення нового генерального прокурора.

31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа . Рішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців. Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".

, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут . Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.



Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.