Импичмент Трампа: опубликована стенограмма свидетельств послов Волкера и Сондленда

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Штатов Америки обнародовал сокращенные версии стенограмм показаний американского посла в Европейском Союзе Гордона Сондланда и екс-спецпредставнителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера. Дело касается импичмента американского президента Дональда Трампа.

Стенограмма опубликована на сайте комитета.

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Что рассказал Сондланд?

Посол Сондланд рассказал, как он стал участником неофициального канала американской внешней политики в отношении Украины, о котором упоминал в своем выступлении временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

После показаний Тейлора и старшего директора по делам Европы и России Совета нацбезопасности США Тима Морисона Гордон Сондланд дополнил свои показания в письменном виде.

В этом дополнении он заявил, что вспомнил разговор 1 сентября с помощником президента Украины Андреем Ермаком, в котором сказал, что "возобновление военной помощи США Украине, скорее всего, не произойдет, если Украина не сделает публичное заявление по противодействию коррупции, которую мы обсуждали до этого в течении недель".

Что рассказал Волкер?

Курт Волкер в своих показаниях отметил, что личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани умышленно делали "главным связным" с американским президентом для украинских чиновников.

Также екс-спецпредставитель Госдепа по Украине рассказал о том, как согласовывалось заявление, которое украинская сторона должна была публично объявить для получения военной помощи США.

Главным в этом процессе был Джулиани, который настаивал на обязательном упоминании расследования компании Burisma и вроде вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Наконец Уолкер посоветовал украинским чиновникам отказаться от оглашения этого заявления до назначения нового генерального прокурора.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев. Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.

Почему Трампу хотят объявить импичмент?

В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента

США.

Что известно об импичментах президентам США?

За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.



Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.