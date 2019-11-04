Охота на Трампа: украинский след в новых показаниях

На минувшей неделе в нижней Палате Представителей парламента США допросили двух людей, которые имели непосредственное отношение к телефонному разговору Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Правильнее даже сказать, они не просто имели отношение к этому разговору, они его слушали, так как были на линии вместе с двумя президентами.

Первый – Александр Виндман. Это подполковник армии США, служивший во многих горячих точках, включая Ирак.

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Там его, кстати, чуть не убли – боевики взорвали рядом с его машиной бомбу, Виндман был ранен. Его откачали, но в теле подполковника до сих пор есть осколки из той бомбы – врачи решили их не вынимать.

Поскольку человек он – умный и сообразительный, его заметили начальники и отправили учиться на дипломата. Так Виндман стал работать военным атташе в посольствах США по всему миру, включая Россию и Украину.



Александр Виндман

Его успеху в этой области способствовало то, что он сам родился в Киеве еще во времена СССР. Его родители – еврейские эмигранты – переехали в США, когда Виндману и его брату-близнецу Евгению было всего три года.

Тем не менее, он свободно владеет русским и украинским языками. Я думаю, в детстве дома его родители на них говорили в семье. Точнее, отец говорил, мать у них рано умерла.

Виндмана заметили на дипломатической службе и он попал работать в Белый дом – в Совет национальной безопасности к Джону Болтону, который тогда занимал пост Советника президента по нацбезопасности. Непосредственной начальницей Виндмана была главный специалист СНБ по Европе и России Фиона Хилл. Тут надо сказать, что Болтон, Хилл и сам Виндман отличаются очень жестким и непримиримым отношением к России.

Неудивительно, что и Хилл, и Болтон после разговора Трампа и Зеленского отказались работать в Белом доме. Им явно не нравится, что Дональд Трамп больше всех на свете любит Владимира Путина. Но это так, к слову.

Показания Александра Виндмана

Конгрессмены вызвали Виндмана для дачи показаний делу Трампа. В конце концов, именно он считается главным специалистом по Украине в Белом доме и он своими ушами слышал тот самый телефонный разговор. Подполковник не подкачал.

Он расказал несколько очень важных вещей.

► Во-первых, изложение разговора, которое опубликовал Белый дом, – неполное, там нет многих ключевых фраз. Поэтому есть смысл добиваться полной версии или даже аудиозаписи.

► Во-вторых, Трамп просил Зеленского не просто начать расследование против Байдена, а достать некие аудиозаписи, на которых слышно, как он берет взятки или что-то подобное.

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► Третье – в разговоре двух президентов звучало название газовой фирмы "Бурисма". Это означает, что Трамп говорил не о борьбе с коррупцией вообще, а о конкретной компании, в которой работал Байдан.

► Четвертое. Виндман рассказал, что пытался внести в расшифровку разговора соответствующие правки, чтобы он был точным. Но его послали подальше.

► Пятое. Он понял, что президент США занимается очень сомнительными с точки зрения закона делами и даже пожаловался на все происходящее юристам Белого дома.

После этих показаний многие республиканские политики, журналисты и политологи объявили, что Виндман – украинский шпион, работающий на Киев. Потом, когда им пояснили, что он вообще-то еврейский иммигрант, они языки прикусили, конечно. Но это было довольно забавно.

Показания Тима Моррисона

На следующий день после Виндмана показания давал только что уволившийся Тим Моррисон. Этот человек занял место главного специалиста по России и Европе, когда уволилась Фиона Хилл.



Тим Моррисон

Моррисон тоже слушал тот разговор и тоже почуял, что там что-то неладное творится. В общем, он подтвердил все то, что говорил Виндман. Ранее примерно то же говорила и уволившася еще в августе Фиона Хилл. Все это отлично согласуется с показаниями Билла Тейлора – нынешнего и.о. посла США в Украине.

Все они твердят примерно одно: президент весной посадил на украинское направление внешней политики США каких-то мутных людей, даже не работающих в Госдепартаменте. И с помощью этих людей он пытался шантажом отжать из Украины компромат на Байдена.

Такое согласие в показаниях дипломатов, военных и чиновников – это очень важно. Но тут все-таки нужен "последний гвоздь". Убийственное для Трампа выступление человека, который всем известен и пользуется доверием среди самих республиканцев. И такой человек есть.



Дональд Трамп и Джо Байден

"Последний гвоздь" против Трампа

Это мой любимый "усатый ястреб" Джон Болтон. Это бывший начальник Виндмана, Хилл, Моррисона, Волкера и даже Тейлора. Он Трампа презирает и считает тряпкой, трусом, барыгой и ничтожеством. Никакого уважения к президенту у него нет. Но давать показания демократам он сам тоже не пойдет. Демократов он считает вообще отбросами общества.

Это, мягко говоря, очень сложный человек. Но вроде бы они договорились: демократы присылают ему повестку, а он – выступает в Конгрессе. Так вот: если он действительно согласится дать показания на Трампа, то, думаю, мы увидим что-то похожее на битву в стиле Чужой против Хищника. Я поясню.

Болтон являетя учеником самого Темного Лорда американской политики – бывшего вице-президента Дика Чейни. Это был такой, знаете, гений зла и смерти, человек, который означал войну и горе для миллионов. Про него можно было сказать, что он пьет кровь и ест смерть.



Джон Болтон

Болтон до своего этого учителя, конечно, не дотягивает, но тоже – крайне зловещий, демонообразный тип, мрачный и темный.

И вот сейчас он напрямую столкнется с необычным существом. Трампа порой изображают как огромный сгусток агесивной, наглой и беспринципной слизи. Этот блоб, с ухмылкой, чавкая, пожирает вокруг себя все – и добро, и зло. И превращает в что-то подобное все, к чему прикасается.

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