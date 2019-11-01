Как Хэллоуин перетворился в охоту на Трампа

1 ноября многие западные страны отмечеют День всех святых. По преданию, в канун этого праздника, 31 октября, на Землю из преисподней вырывается нечистая сила и творит тут всякие нехорошие вещи. Сейчас нам этот день известен как Хэллоуин.

Если в Украине этот праздник отмечают пока не очень активно, то вот в США – это один из самых любимых дней в году. Люди наряжаются в разные страшные и не очень костюмы и хорошо проводят время. Дети ходят по соседям, выпрашивая себе сладости, взрослые напиваются и веселятся. Все сходят с ума как могут.

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Даже сам похожий на чудище президент США Дональд Трамп и его словенская жена Мелания в этом году раздавали детям сладости в Белом доме. Трамп и тут смог начудить.

Во-первых, увидев ребенка в костюме миньона Трамп не придумал ничего лучшего, как положить ему шоколадку на голову. Видимо, ему лень было наклоняться.



Во-вторых, в к какой-то момент дети шли к нему под мелодию "Триллер" известного серийного педофила Майкла Джексона. Странный мызыкальный выбор, на мой взгляд.

Но это было еще в среду, но настоящий триллер для президента США начался точно в Хэллоуин – 31 октября. Главным событием этого дня в Вашингтоне стало рассмотрение Палатой представителей Конгресса резолюции о запуске процедуры импичмента и о правилах ее ведния.

Тут надо сказать, что в США нет закона об импичменте. В Конституции сказано: нижняя палата большинством голосов должна выдвинуть обвинения, а верхняя – проголосовать двумя третями за. Но вот как именно все это должно быть организовано, отцы-основатели США потомкам не сообщили. Поэтому у потомков постоянно возникают с этим проблемы.

На этот раз ситуация такая: в нижней палате большинство у демократов, в верхней – у республиканцев, президент тоже республиканец. Какого-то единого мнения по процедуре целиком у них сейчас быть не может. Поэтому каждый пишет правила для себя.

Президент, например, давно уже заявил, что считает импичмент незаконным, поэтому не дает его инициаторам никаких документов, а также запрещает своим сотрудникам давать показания. Сенатское большинство тоже не в восторге от импичмента, но собирается его использовать для собственных политических целей, а вот нижняя Палата представителей как в Хэллоуин решила для себя, как будет вести расследование.



Дональд Трамп

Обсуждение резолюции было горячим, стороны обвиняли друг друга в нечестности, продажности и в работе на Россию. Один из конгрессменов даже пришел на работу с плакатом, на котором был нарисован московский собор Василия Блаженного, а также серп и молот. Он говорит, что импичмент этот – Советский!

Тем не менее, документ приняли большинством голосов 232 – за, 196 – против. Там в нем много всего, но я бы хотел отметить два ключевых момента.

Первое: слушания по импичменту станут публичными. Ранее всех свидетелей допрашивали за закрытыми дверями, сейчас их выступления будут показывать по телевизору.

Демократам очень важно будет выстроить эти показания как хороший сериал: начать издалека, а потом вести внимание аудитории все ближе и ближе к президенту, чтобы в финале не осталось сомнений: Трамп – шантажист и негодяй.

Второе – это ультиматум Трампу. Демократы сказали президенту и республиканцам: во время следствия по импичменту у вас будут все необходимые права – приводить своих адвокатов, вызывать свидетелей, выписывать повестки, представлять свои доказательства и так далее. Но при одном условии.

Условие это такое: президент должен признать следствие законным. Он должен предоставлять Конгрессу запрашиваемые документы и не мешать показаниям других людей. Если же Трамп, скажем, откажется предоставить депутатам оригинальную аудиозапись своего разговора с Владимиром Зеленским, то его адвоката на заседания не пустят, а его сторонникам не дадут вызывать своих свидетелей.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Почему? Ответ простой: Ну если он не признает этот процесс законным, то и пошел он к черту. Без него будем разбираться. Смотрите, что это означает: Трампа вынуждают прямо сейчас выбрать из двух вариантов защиты.

Первый вариант такой: Я не признаю ваще расследование и ваш импичмент. Вы все неправильно организовали и все делаете незаконно. Это чисто политический заказ, я в этом даже участвовать не буду.

Второй вариант звучит совсем иначе: Вы, конечно, мошенники, но хорошо, давайте разберемся. Я ничего плохого не делал, и сейчас вам это докажу. Вам нужны какие-то документы? Пожалуйста, берите. Вы там ничего ужасного не найдете! Хотите допросить кого-то из моих сотрудников – нет проблем!

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Чувствуете разницу? В первом случае – вы виноваты в манипуляциях и махинациях, поэтому видеть вас не хочу. Во втором – я ни в чем не виноват и запросто вам докажу.

Защита Трампа хотела использовать оба варианта. Пользоваться преимуществами открытого процесса, своими правами и свободами, но при этом называть процесс незаконными и требовать его отмены. Теперь сделать это не получится. Надо что-то выбирать.



У Трампа есть два варианта

Я думаю, что Трамп выберет вариант "Вы все – козлы, а я – д-Артатньян", поэтому идите к черту. На сотрудничество со следствием он не пойдет. Его проблема в том, что он действительно наломал дров в своих отношениях с Украиной. Он не хочет давать демократам дополнительные доказательства своей вины.

С одной стороны, Конгресс из-за этого не получит много важных доказательств. Но с другой, ему никто не будет мешать. Поэтому публичные слушания пройдут быстро, красиво и как по нотам.

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На месте демократов даже нанял сейчас какого-то сценариста из Голливуда (или из 95 квартала), чтобы он им написал стройную и логичную последовательность показаний свидетелей.

Тут нужно создать настоящий сериал, где каждая новая серия будет более убойная, чем предыдущая. Американцы должны слетаться к телевизорам, чтобы с замиранием сердца слушать, как из президент медленно, но неуклонно шел к продаже своей Родины.



Конгресс США

Самое глупое, что могут сейчас сделать демократы - это превратить череду показаний разных людей в бесконечное скучное "бу-бу-бу". Понимаете, с голосование в Конгрессе 31 октября, в Хэллоуин, в США началось невероятно жестокое и красочное политическое смертельное шоу. Все, назад пути нет, оно стартовало.

Либо Трамп со сторонниками, либо их противники демократы закончат эту битву поверженными и раздавленными. О них либо все забудут, либо будут вспоминать как о последних неудачниках и даже врагах своей страны.

Победители во-первых, обеспечат себе деньги и власть на долгие годы вперед. Более того, они войдут в историю мудрыми и дальновидными правителями, которые сумели избавить страну от грозившей ей опасности.

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Ставки безумно высоки. На моей памяти такого еще не было. Драка будет идти безо всяких правил, на уничтожение. В ближайшие пару месяцев я лично невероятно яркого и политически кровавого сражения в Вашингтоне.

Наступают поистине нескучные времена!