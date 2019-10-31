Hеобычный папуас с украинскими корнями

Папуа-Новая Гвинея нечасто попадает в украинские выпуски новостей. Прохладное отношение украинцев к делам папуасов в целом понятно – эти страны и народы живут очень далеко друг от друга, и честно говоря, мало чем похожи. Думаю, кстати, папуасы тоже не очень переживают насчет событий в Верховной Раде.

Hеобычный папуас

Но все-таки кое-что общее у двух стран имеется. Это, конечно, коррупция. В Папуа-Новой Гвинее сейчас бушует страшный скандал, стилистически чем-то похожий на украинский.

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В прошлом году эта страна принимала у себя международный саммит организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Папуа-Новая Гвинея – страна бедная и, можно сказать, захолустная. Саммит такого уровня стал для нее грандиозным событием, сопряженным с грандиозными проблемами. Чтобы как-то эти проблемы решить, там даже назначили целого министра по делам АТЭС.

Работы для него хватало. Участников форума надо было где-то размещать, чем-то кормить, как-то веселить. Кроме того, их надо было на чем-то возить. На все это Папуа-Новая Гвинея от сердца оторвала 135 миллионов долларов. И это при том, что в стране дела идут плохо. Недавно случилось ужасное землетрясение, половина населения не умеет читать-писать, а без прививок бушует туберкулез и полиомиелит. В общем, разруха та еще.

А тут правительство закупает для саммита 40 новеньких седанов Maseratis Quattroporte и три ультралюксовых Bentley Flying Spur. Народ, конечно, возмутился: "Что за дела такие?". Но министр по делам АТЭС всех успокоил. Он заявил, что правительство отобьет деньги за эти машины, когда продаст их аукционе после завершения саммита. Многие люди тогда обратили внимание, что богатых папуасов не так уж и много, машины постоянно воруют, а дорог в стране почти нет. Поэтому вообще непонятно, кто купит невероятно дорогие автомобили – они просто никому не нужны.



Bentley Flying Spur

Министр от этих мыслей отмахнулся, сказав, что не надо волноваться, папуасы раскупят Bentley и Maseratis "как горячие пирожки". Все стали ждать. Саммит закончился, и пришло время продавать машины. За истекший год удалось сбыть только две. А остальные машины спустя какое-то время оказались в руках депутатов парламента и премьер-министра.

Люди снова начали жаловаться, но власть разводит руками. Министр по делам АТЭС говорит, что во всем виноваты те, кто проводит тендеры на продажу машин. Типа, его дело было их закупить, а продавать – это уже не к нему. В общем, миллионы долларов были потрачены на дорогие игрушки, вернуть деньги в бюджет невозможно, а виноватых уже не найти. В общем, есть в этой истории что-то украинское. Но самое интересное – это имя ушлого министра, который закупал Bentley и Maseratis для саммита АТЭС.

Зовут этого папуаса Джастин, а вот фамилия у него – Ткаченко! Это очень интересный человек, потомок эмигрантов из Украины в Австралию. Там он окончил университет, а затем почему-то перебрался в Папуа-Новую Гвинею. На новой родине он занимался бизнесом, руководил федерацией регби и стал телезвездой – Ткаченко был ведущим передачи "Счастливый садовник".



Джастин Ткаченко

Получив всенародную известность, этот папуас украинского происхождения пошел в политику, где и заботится о своих несчастных согражданах. Наверное, тут надо за него порадоваться. Едва ли предки господина Ткаченко, покидая Украину, надеялись, что их внук когда-то станет министром на другом краю света. И уж тем более, они и надеяться не могли, что он будет впаривать люксовые Bentley и Maseratis бедным папуасам, у которых нет денег даже на прививки для своих детей.

Друзья Путина в ЕС

В минувшие выходные в двух регионах Европы прошли местные выборы. Это событие не привлекло много внимания. Большинству людей, я думаю, совершенно наплевать, кто там будет начальником в немецкой Тюрингии и итальянской Умбрии. Но на самом деле, это очень важная история. Дело в том, что в обоих случаях к власти пришли не самые симпатичные силы. Я бы даже сказал, править там теперь будут очень неприятные персонажи.

Итак, сначала Тюрингия. На первом месте там пророссийские левые популисты, которые то и дело ездят в Крым и Донецк – партия Die Linke. У них 30% голосов. На втором пророссийские ультраправые AfD – 24%. Эта партия давно и плотно дружит с Кремлем. Лишь неделю назад ее депутаты безуспешно пытались протащить через парламент закон о снятии с России санкций за Крым и Донбасс.

Относительно вменяемые право центристы Ангелы Меркель – партия CDU – оказалась только на третьем месте. Она получила 22%. Лево центристы SPD и вовсе почти перестали существовать. У них всего 8% голосов, хотя раньше они доминировали в этой части Германии.

Тут важно смотреть не только на цифры, которые сами по себе довольно страшные, но и на динамику. А она – еще страшнее. В сравнении с прошлыми выборами центристы – правые и левые – стремительно теряют голоса. И это при том, что их коалиция сейчас во власти.



Относительно вменяемые право центристы Ангелы Меркель оказалась на третьем месте

В итальянской Умбрии к власти пришла коалиции во главе с право радикальной партией "Лига". В нее также вошли популисты Сильвио Берлускони и совсем отбитые нацисты из партии "Братья Италии". Это случилось впервые за 50 лет! До минувшего воскресения в Умбрии полвека безраздельно правили лево центристы.

Я напомню, что совсем недавно итальянская политическая элита лишь с огромным трудом не пустила на пост премьер-министра Маттео Сальвини – большого друга Владимира Путина, которого называют "новым Муссолини". Но теперь он берет Италию под свой контроль по частям – провинцию за провинцией. Еще раз: я понимаю, что местные выборы в Германии и Италии мало кого заботят. Но все это – очень нехорошо.

Люди в центральной Италии и в центральной Германии абсолютно перестали доверять обычным, нормальным политикам. Их интересуют правые и левые популисты и радикалы, которые предлагают очень простые решения для очень сложных проблем.

Это явно говорит о том, что в Европе многие люди недовольны даже не просто старыми партиями. Их сильно злит и беспокоит вся нынешняя система. Люди готовы рисковать и менять ее на что-то новое и радикальное. Это очень и очень опасно. Еще несколько избирательных циклов и популисты придут к власти в таких больших странах как Германия с Италией.

Тем, кто находится у власти там сейчас, надо срочно показать людям ясную и привлекательную картину будущего. Иначе то, что сейчас произошло в Умбрии и Тюрингии, будет и по всей Европе. Популисты давно мечтают разорвать Единую Европу на небольшие национальные государства, восстановить границы, отменить Шенгенскую зону, снова ввести визы для стран типа Украины, отменить еврозону и поставить торговые барьеры для защиты своих предприятий.

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Если кто-то думает, что это невозможно, посмотрите на Великобританию – она все это делает прямо сейчас. Не последняя страна, между прочим. Ну а в целом, победа популистов и радикалов по всей Европе станет началом заката континента и его погружения в новые темные века – на радость Владимиру Путину. Поэтому нам всем надо сделать все возможное, чтобы такого не произошло.