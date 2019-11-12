Це здасться привабливим, – Трамп про стенограму ще однієї розмови із Зеленським

Лідер США Дональд Трамп має намір вже невдовзі опублікувати стенограму першої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Цю розмову Трамп вважає найважливішою, а про своє рішення президент Сполучених Штатів повідомив на своїй твітер-сторінці.

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Цю стенограму можуть оприлюднити вже у п’ятницю, 15 листопада.

Щоб залишатися найпрозорішим президентом в історії, я десь на цьому тижні опублікую стенограму першого і, отже, найважливішого телефонного дзвінка, який мав з Президентом України. Впевнений, що вам це здасться привабливим,

– зазначив Трамп.

Зазначимо, Трамп вже анонсував публікацію цієї стенограми, якщо демократи цього захочуть. Тоді американський президент сказав, що зробить це "із задоволенням".

In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019



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