10:52
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Це здасться привабливим, – Трамп про стенограму ще однієї розмови із Зеленським

      718 Читать новость на русском
      Трамп невдовзі опублікує ще одну стенограму розмови із Зеленським
      Трамп невдовзі опублікує ще одну стенограму розмови із Зеленським / Getty Images

      Лідер США Дональд Трамп має намір вже невдовзі опублікувати стенограму першої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

      Цю розмову Трамп вважає найважливішою, а про своє рішення президент Сполучених Штатів повідомив на своїй твітер-сторінці.

      Вам буде цікаво: Імпічмент Трампа: опубліковано стенограму свідчень послів Волкера і Сондленда

      Цю стенограму можуть оприлюднити вже у п’ятницю, 15 листопада.

      Щоб залишатися найпрозорішим президентом в історії, я десь на цьому тижні опублікую стенограму першого і, отже, найважливішого телефонного дзвінка, який мав з Президентом України. Впевнений, що вам це здасться привабливим,
      – зазначив Трамп.

      Зазначимо, Трамп вже анонсував публікацію цієї стенограми, якщо демократи цього захочуть. Тоді американський президент сказав, що зробить це "із задоволенням".


      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      blog_ava
      Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
      сьогодні
      6817
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сьогодні , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 156
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сьогодні , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 792
      Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      сьогодні , 08:01 Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      Ірина Вихрущ 2944
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 листопада , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1190
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      11 листопада , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 4313
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук