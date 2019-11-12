Це здасться привабливим, – Трамп про стенограму ще однієї розмови із Зеленським
Лідер США Дональд Трамп має намір вже невдовзі опублікувати стенограму першої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
Цю розмову Трамп вважає найважливішою, а про своє рішення президент Сполучених Штатів повідомив на своїй твітер-сторінці.
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Цю стенограму можуть оприлюднити вже у п’ятницю, 15 листопада.
Щоб залишатися найпрозорішим президентом в історії, я десь на цьому тижні опублікую стенограму першого і, отже, найважливішого телефонного дзвінка, який мав з Президентом України. Впевнений, що вам це здасться привабливим,
– зазначив Трамп.
Зазначимо, Трамп вже анонсував публікацію цієї стенограми, якщо демократи цього захочуть. Тоді американський президент сказав, що зробить це "із задоволенням".
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.