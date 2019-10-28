Трамп назвав Зеленського російським президентом: відео обмовки
Американський лідер обмовився під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з президентом Зеленським. Помилку відразу запримітили журналісти.
Уривок відео, у якому Трамп називає Зеленського російським президентом журналісти оприлюднили у твіттері.
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Інформатор написав хибний донос про розмову. Тепер вони не хочуть говорити про викривача, бо не думали, що я мав намір опублікувати розмову. Коли я оприлюднив розмову, я спростував доповідь Шиффа. І крім того... Як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив свою заяву. Нічого не було. Не було тиску на нього,
– сказав глава Білого дому.
Трамп обмовився і назвав Зеленського "російським президентом": відео
Що відомо про скандал із Зеленським і Трампом?
- Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.