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      Трамп назвав Зеленського російським президентом: відео обмовки

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      Зеленський і Трамп
      Зеленський і Трамп / скріншот

      Американський лідер обмовився під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з президентом Зеленським. Помилку відразу запримітили журналісти.

      Уривок відео, у якому Трамп називає Зеленського російським президентом журналісти оприлюднили у твіттері.

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      Інформатор написав хибний донос про розмову. Тепер вони не хочуть говорити про викривача, бо не думали, що я мав намір опублікувати розмову. Коли я оприлюднив розмову, я спростував доповідь Шиффа. І крім того... Як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив свою заяву. Нічого не було. Не було тиску на нього,
      – сказав глава Білого дому.

      Трамп обмовився і назвав Зеленського "російським президентом": відео

      Що відомо про скандал із Зеленським і Трампом?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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