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      Спецслужби США допитали репера Емінема через пісні про Трампа і його доньку

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      Раніше Секретна служба не підтверджувала, що допит справді був
      Раніше Секретна служба не підтверджувала, що допит справді був / соцмережі

      Секретна служба США, що відповідає за охорону президента, його родичів і перших осіб держави, у 2018 році допитувала репера Емінема через його пісні зі згадками президента Дональда Трампа і його доньки Іванки.

      Про це свідчать документи, що Секретна служба надала виданню Buzzfeed News.

      До теми: Емінем зробив різке реп-звернення до Трампа: опубліковане відео

      Секретна служба звернула увагу на Емінема після того, як отримала листа від співробітника видання TMZ. Це сталося 15 грудня 2017 року — в день релізу альбому "Revival".


      Документи опубліковані Secret Service / BuzzFeed News

      Хто такий Емінем?47-річний репер вважається одним з найбільш популярних хіп-хоп виконавців не тільки в США, але і в світі. Журнал Rolling Stone і інші видання неодноразово називали його одним з найвеличніших музикантів усіх часів.

      Журналіст запитував, чи ведеться розслідування проти Емінема через його пісню "Framed", що увійшла до альбому "Revival". У ній, на думку відправника листа, містяться "недоречні коментарі" про Трампа і погрози на адресу Іванки. Buzzfeed News зазначає, що, ймовірно, журналіст TMZ звернувся у Секретну службу, аби отримати коментар для статті.

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      Що відомо про скадальний трек Емінема про Трампа?У пісні "Framed" Емінем називає президента США Дональдом Даком і каже, що Іванка Трамп "потонула у ставку", що можна розцінювати як натяк на її вбивство. 

      За місяць після отримання листа від журналіста, 16 січня 2018 року, Секретна служба допитала Емінема. Під час допиту репера питали не лише про трек "Framed", а й про фрістайл, що він зачитав у жовтні 2017 року на врученні премії BET Awards і в якому звучала критика Трампа. Після допиту Секретна служба не стала направляти справу у прокуратуру для подальшого розслідування.

      Репер розповів про цей допит Секретної служби у треку "The Ringer" з останнього альбому "Kamikaze", що вийшов у серпні 2018 року. У пісні репер стверджує, що Трамп прислав до нього співробітників Секретної служби, щоб з’ясувати, чи пов’язаний він з терористами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини LifeStyle Новини США Дональд Трамп Іванка Трамп
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