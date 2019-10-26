Спецслужбы США допросили рэпера Эминема из-за песен о Трампе и его дочери

Секретная служба США, отвечающая за охрану президента, его родственников и первых лиц государства, в 2018 году допрашивала рэпера Эминема за его песни с упоминаниями президента Дональда Трампа и его дочери Иванки.

Об этом свидетельствуют документы, которые Секретная служба предоставила изданию Buzzfeed News.

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Секретная служба обратила внимание на Эминема после того, как получила письмо от сотрудника издания TMZ. Это произошло 15 декабря 2017 года - в день релиза альбома "Revival".



Документы опубликованы Secret Service / BuzzFeed News

Кто такой Эминем?

47-летний рэпер считается одним из самых популярных хип-хоп исполнителей не только в США, но и в мире. Журнал Rolling Stone и другие издания неоднократно называли его одним из самых великих музыкантов всех времен.

Журналист спрашивал, ведется ли расследование против Эминема за его песню "Framed", вошедшую в альбом "Revival". В ней, по мнению отправителя письма, содержатся "неуместные комментарии" о Трампе и угрозы в адрес Иванки. Buzzfeed News отмечает, что, вероятно, журналист TMZ обратился в Секретную службу, чтобы получить комментарий для статьи.

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Что известно о скадальном треке Эминема о Трампе?

В песне "Framed" Эминем называет президента США Дональдом Даком и говорит, что Иванка Трамп "утонула в пруду", что можно расценивать как намек на ее убийство.



Через месяц после получения письма от журналиста, 16 января 2018 года, Секретная служба допросила Эминема. Во время допроса рэпера спрашивали не только о треке "Framed", но и о фристайле, который он зачитал в октябре 2017 года на вручении премии BET Awards и в котором звучала критика Трампа. После допроса Секретная служба не стала направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.



Рэпер рассказал об этом допросе Секретной службы в треке "The Ringer" из последнего альбома "Kamikaze", вышедшего в августе 2018 года. В песне рэпер утверждает, что Трамп прислал к нему сотрудников Секретной службы, чтобы выяснить, связан ли он с террористами.