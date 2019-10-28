Трамп назвав Зеленського російським президентом: відео обмовки

Американський лідер обмовився під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з президентом Зеленським. Помилку відразу запримітили журналісти.

Уривок відео, у якому Трамп називає Зеленського російським президентом журналісти оприлюднили у твіттері.

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Інформатор написав хибний донос про розмову. Тепер вони не хочуть говорити про викривача, бо не думали, що я мав намір опублікувати розмову. Коли я оприлюднив розмову, я спростував доповідь Шиффа. І крім того... Як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив свою заяву. Нічого не було. Не було тиску на нього,

– сказав глава Білого дому.

Трамп обмовився і назвав Зеленського "російським президентом": відео

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 жовтня 2019 р.

Що відомо про скандал із Зеленським і Трампом?