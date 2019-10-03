Неприємно давати гроші такій корумпованій країні, – Трамп про блокування допомоги Україні

Глава Білого дому вважає, що "Україна до приходу Зеленського" була однією з найбільш корумпованих країн світу. Тому надавати їй допомогу американському лідеру не надто хочеться.

Цими словами американський лідер фактично підтвердив, що блокував військову допомогу Україні. Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

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Україна до Зеленського була відома корупцією. Вражаючою. Вона була більшою, аніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована,

– наголосив Трамп.

Він також зізнався, що розблокував військову допомогу для України лише після відповідного прохання сенатора-республіканця Роба Портмана.

"Немає нікого більш гідного, ніж Роб Портман з Огайо. Він подзвонив і сказав: "Будь ласка, розблокуйте гроші". У відповідь я сказав Портману, що мені не подобається те, що США – це країна, яка завжди дає гроші, а Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають США", – додав Трамп.

Він також знову повторив, що країни Європи повинні більше допомагати Україні, бо вона відіграє дуже важливу роль у теперішній політичній ситуації.

"Україна як стіна між Росією і Європою: велика, простора, прекрасна стіна. І країни Європи мають платити більше, ніж ми", – сказав американський президент.

Пресконференція Трампа та Нііністьо: відео

Що відомо про український скандал у Вашингтоні?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".



До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.