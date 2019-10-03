Неприятно давать деньги такой коррумпированной стране, – Трамп о блокировании помощи Украине

Глава Белого дома считает, что "Украина до прихода Зеленского" была одной из наиболее коррумпированных стран мира. Поэтому оказывать ей помощь американскому лидеру не слишком хочется.

Этими словами американский лидер фактически подтвердил, что блокировал военную помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

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Украина к Зеленскому была известна коррупцией. Впечатляющей. Она была больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована,

– подчеркнул Трамп.

Он также признался, что разблокировал военную помощь для Украины только после соответствующего просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана.

"Нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "пожалуйста, разблокируйте деньги". В ответ я сказал Портману, что мне не нравится то, что США – это страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам намного больше, чем они помогают США", – добавил Трамп.

Он также снова повторил, что страны Европы должны больше помогать Украине, потому что она играет очень важную роль в нынешней политической ситуации.

"Украина как стена между Россией и Европой: большая, просторная, прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы", – сказал американский президент.

Пресконференция Трампа и Ниинисте: видео

Что известно об украинском скандале в Вашингтоне?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".



К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, считают вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Через телефонный скандал спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.