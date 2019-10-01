В США одобрили поставку Украине дополнительной партии оружия, – СМИ

Конгресс США предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 миллионов долларов.

Говорится о поставке Украине 150 ракет и 2 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщили сразу три источника агентства Bloomberg. Это, кроме основной военной помощи в размере 250 миллионов долларов, одобренной Конгрессом ранее.

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Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия могут сделать позже, во вторник, 2 октября.

19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 миллионов долларов. Выделение средств на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в США 1 октября.

Кроме того, ранее в Конгрессе заявили, что скандал с телефонным разговором между президентом США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским никоим образом не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе США.