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      В США одобрили поставку Украине дополнительной партии оружия, – СМИ

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      Украина получит от США еще 2 ПТРК Javelin
      Украина получит от США еще 2 ПТРК Javelin / topwar.ru

      Конгресс США предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 миллионов долларов.

      Говорится о поставке Украине 150 ракет и 2 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщили сразу три источника агентства Bloomberg. Это, кроме основной военной помощи в размере 250 миллионов долларов, одобренной Конгрессом ранее.

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      Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия могут сделать позже, во вторник, 2 октября.

      19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 миллионов долларов. Выделение средств на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в США 1 октября.

      Кроме того, ранее в Конгрессе заявили, что скандал с телефонным разговором между президентом США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским никоим образом не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе США.

      сша зброя військова допомога Україна гроші

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: полный текст документа
      1 октября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Джавелин Новости США Оружие
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