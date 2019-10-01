У США схвалили поставку Україні додаткової партії зброї, – ЗМІ

Конгрес США попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 мільйонів доларів.

Мовиться про поставку Україні 150 ракет і 2 протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg. Це, крім основної військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів, схваленої Конгресом раніше.

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Один зі співрозмовників агентства повідомив, що офіційну заяву про додатковий продаж зброї можуть зробити пізніше у вівторок, 2 жовтня.

19 вересня Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 мільйонів доларів. Виділення грошей на надання військової допомоги Україні продовжилося в новому фінансовому році, який почався у США 1 жовтня.

Окрім того, раніше в Конгресі заявили, що скандал із телефонною розмовою між президентом США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським жодним чином не вплине на підтримку України у Конгресі США.