Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ

Заплановані терміни завершення будівництва "Північного потоку-2" опинилися під загрозою зриву. Передусім це пов’язано зі зволіканням Данії щодо схвалення планів його прокладання через територіальні води країни. Водночас США можуть ввести санкції проти європейських компаній, залучених до будівництва і наслідки цього передбачити складно. Як бачать картину і що прогнозують західні ЗМІ?

Чому зволікає Данія?

Financial Times звертає увагу на те, що Росія справді може пропустити термін закачування газу в Європу через суперечливий газопровід "Північний потік-2", якщо Данія не затвердить будівництво у своїх водах у найближчі кілька тижнів.

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Спорудження каналу вартістю 9,5 млрд євро, через який буде переправлятися газ з російського "Газпрому" до Німеччини, дозволили кілька країн Балтійського моря, води яких він перетне, але не Данії. Заявки на отримання дозволу у Данському енергетичному агентстві розглядаються місяцями.

Якщо ми не отримаємо схвалення від данців протягом найближчих декількох тижнів, тоді ми не впораємося у заплановані терміни,

– цитує Financial Times власне джерело, близьке до "Північного потоку-2".

Ще одне джерело видання повідомляє, що наступний місяць буде критичним, а ситуація, що склалася, "викликає занепокоєння".

Будь-яка затримка може стати потужним ударом для проекту, розробленого, щоб подвоїти потужності першого газопроводу "Північний потік", запущеного в 2012 році.

Що таке "Північний потік-2"?"Північний потік-2" – проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням діючого контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

Голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков своєю чергою наполягає на тому, що все йде за планом, а Данія "повинна надати дозвіл" у жовтні. Раніше у "Газпромі" стверджували, що на будівництво данської ділянки трубопроводу, довжиною 130 км, потрібно буде витратити максимум п'ять тижнів. Однак експерти запевняють, що тестування та заповнення трубопроводу зробить цей процес довшим.

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Так, за словами експерта видання, компанія готується до найгіршого, але все ще намагається забезпечити постачання газу клієнтам у період пікового його споживання – протягом зими. Адже без транзитного маршруту через Україну вихід буде один – "Північний потік-2".

Данське енергетичне агентство ж заявило, що заявки "Газпрому" обробляються "відповідно до національного та міжнародного законодавства та процедур". Там додали, що наразі неможливо сказати, як довго триватиме цей процес, оскільки все залежить від змісту отриманих консультаційних відповідей та можливих подальших консультацій.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії"

Bloomberg пише про інший проблемний для "потоку" момент – можливі санкції США.

Так, 31 липня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про накладення санкцій проти кампаній, залучених до будівництва газопроводу "Північний потік -2".

У Росії погана історія використання енергії як зброї,

– цитує видання представника Сенату.

За його словами, президент Росії Володимир Путін отримує дохід від нафти і газу "через військовий авантюризм і ворожість".

Президент Штатів Дональд Трамп також критикував проект, закликаючи блок диверсифікувати джерела енергопостачання та купувати скраплений природний газ з Північної Америки. Так, Трамп у червні заявив, що Німеччина зробила "величезну помилку", покладаючись на цей трубопровід для постачання газу.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини", – цитує видання Трампа, який заявив про це журналістам у Білому домі під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. На цій же зустрічі Трамп сказав, що розглядає можливість застосувати американські санкції для припинення будівництва газопроводу.

Законопроект Сенату може накласти санкції на судна, які прокладають трубопровід, безпосередніх виконавців та компанії, пов'язані з цими суднами. Він скасовує надання віз цим особам та блокує транзакції, пов’язані з їхньою власністю чи інтересами на базі США. Законопроект також може санкціонувати суб'єкти, які надають страхування проекту.

Санкції – погана ідея?

Натомість журналісти видання Politico переконані: ідея США з можливими санкціями щодо проекту – "жахлива".

"Не сидіть просто, санкціонуйте когось", – це девіз для зовнішньої політики США цих днів. Давайте введемо більше санкцій проти Ірану за порушення угоди, з якої адміністрація Трампа вийшла в односторонньому порядку. Давайте накладемо на Росію санкції не лише за її втручання у вибори в США, а й за майбутнє втручання, яке вона ще має здійснити, замість того, щоб приймати законопроекти для підвищення виборчої безпеки.

Законодавство про введення санкцій щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, нібито захищає Європу від російського злочинного впливу шляхом зупинки будівництва трубопроводів. Однак від цього набагато більше шансів підірвати відносини США з Німеччиною і підштовхнути Росію ще ближче до Китаю. Насправді, якщо американські законодавці дійсно хочуть послабити вплив Росії на Європу, вони повинні підтримати цей проект, переконані у виданні.

Водночас журналісти не відкидають наявну критику щодо "Північного потоку-2":

Це – ще один приклад "затишних" відносин між російською та німецькою бізнес-елітами. Сам "Газпром", як зазначає журналіст видання, Кремль використовує для шантажу сусідів, залежних від російського газу.

Проте запропоноване законодавство не змінить позицію та плани "Газпрому", його німецьких та інших європейських партнерів, або звички Кремля щодо шантажу. Також це не зупинить будівництво трубопроводу, який має необхідне фінансування і який уже завершено більше, ніж на дві третини. Навіть якщо запропоновані санкції стримають деякі компанії від участі в проекті, замість них вступлять інші.

Критики побоюються, що Європа стає занадто залежною від російського газу, а новий трубопровід лише погіршить проблему. Але насправді частка російського імпорту газу в Європі зменшується. У 1980 р., під час холодної війни, Росія постачала 80% європейського імпорту природного газу, а у 2018 році ця частка становила 40%.

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Так, Росія залишається найбільшим експортером газу до Європи. Однак прогнозується, що попит Європи на імпорт буде більшим, ніж той, який Росія зможе задовольнити. Вже зараз Норвегія, Катар, Алжир, Нігерія, Перу і навіть США доставляють газ до Європи трубопроводами та терміналами зрідженого природного газу. На Кіпрі, в Ізраїлі та Єгипті також виявлено більше сховищ. Завдяки цим новим відкриттям, революції сланцевого газу в Сполучених Штатах та будівництву терміналів ЗПГ, все більше постачальників змагатимуться за частку процвітаючого ринку газу в Європі.

Запропонована ціль санкцій – захист Європи від російського енергетичного шантажу – заснована на застарілому розумінні енергетичних ринків. Минули дні, коли Росія або Радянський Союз контролювали газопостачання Європи і могли перекрити його, повернувши клапан.

Видання переконує: іронія російського прагнення "Північного потоку-2" полягає в тому, що набагато більше шансів збільшити залежність Росії від Європи, ніж навпаки.

"Північний потік-2" буде функціонувати протягом наступних десятиліть, залишаючи Росію постачальником Європи в той момент, коли вона зіткнеться з посиленням конкуренції з боку інших виробників та поновлюваних джерел енергії, які, як передбачається, забезпечать понад 30 відсотків енергетичних потреб Європи до 2030 року.

Тому адміністрація Трампа та його союзники в Конгресі повинні заохочувати будівництво "Північного потоку 2", оскільки це посилить важелі впливу Європи проти Росії та залежність Росії від партнерів США.