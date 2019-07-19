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      "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality

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      Російські плани щодо "Північного потоку-2" пробуксовують
      Російські плани щодо "Північного потоку-2" пробуксовують / Фото з відкритих джерел

      Будівництво газопроводу "Північний потік-2" розколює Євросоюз і несе загрозу Україні.

      "Глухий кут німецької Східної політики". "Північний потік -2" образливий, оскільки німці в Євросоюзі на чільне місце ставлять свої інтереси". "Німці підтримують російські геополітичні цілі" – це типові заголовки провідних європейських газет.

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      Газопровід "Північний потік-2", який прокладається на дні Балтійського моря, викликає немало критики. Його противники стверджують, що завдяки цьому газопроводу Німеччина вирішить власні проблеми з поставками енергоносіїв, а Росія покарає неслухняного сусіда – Україну. Адже зараз головний газопровід проходить через українську територію, що дає Києву можливість (а їх не так багато) чинити тиск на Кремль.

      Але спеціаліст з енергетики Карел Гірман у коментарі словацькому виданню Aktuality зауважує, що насправді ситуація дещо інша. Він також звертає увагу на те, що російські плани пробуксовують.

      Карл Гірман
      Спеціаліст з енергетики Карел Гірман / Фото uazmi.net

      В обхід України

      Газопровід "Північний потік-2" вартістю 9,5 млрд євро має відрізати Україну від системи поставок газу в Західну Європу, яка, вірогідно, ще довго буде для Москви важливішим торгівельним партнером, ніж віддалений Пекін.

      Протяжність "Північного потоку-2" досягне 1200 км, і пропускатиме він орієнтовно 55 млрд кубометрів газу на рік. Для порівняння, в цілому Європейский Союз споживає приблизно 500 мільярдів кубометрів газу на рік.

      Справа не в німцях

      За словами Гірмана, "Північний потік-2" не будується переважно для німецьких споживачів, як про нього заведено говорити. Цей газопровід призначається, в тому числі, й для інших держав Євросоюзу. Гірман вважає, що російський газовий гігант "Газпром" зосередиться на Австрії та Італії.

      "Газпром" уже подав заявку операторам у Німеччині, Чехії та Словаччині на значне збільшення транзитних потужностей у напрямку від "Північного потоку-2" до Центральної та Південної Європи,
      – зазначає аналітик.

      У 2018 році у Німеччину були доставлені 126 мільярдів кубометрів газу. Оскільки найпотужнішій державі Євросоюзу потрібно компенсувати перехід у виробництві електроенергії від АЕС та вугільних електростанцій на екологічні джерела, очікується, що споживання газу в Німеччині зросте у багато разів.

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      Провалений російський план

      Що стосується російського бажання обійти Україну, то реалізувати це виявилося не так просто. Недавно Данія прийняла рішення і відмовила у прокладці газопроводу своєю територією.

      Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що рішення Данії не вплине на терміни будівництва, і "Північний потік-2" буде готовий до кінця 2019 року. Проте, як вважає Карел Гірман, так швидко запуску газопроводу очікувати не варто.

      У майбутньому році "Газпром" ще не зможе "Північним потоком-2" поставляти своїм замовникам той газ, який зараз поставляться коридором Україна – Словаччина, 
      – вважає експерт.

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      При цьому термін договору між Росією та Україною спливає в останній день нинішнього року.

      З Україною росіянам, безсумнівно, ще доведеться домовлятися на 2020 рік, – каже про російського постачальника Гірман. Потім переговорна позиція Києва значно похитнеться. – Тому Україна має за підтримки Європейської комісії та деяких членів Євросоюзу у цьому році та першому півріччі 2020 року вести переговори ще з тієї позиції, що Росія цього потребує.

      Скільки газу є в Росії та США?

      Коли інвесторам повернуться гроші, вкладені у "Північний потік-2", із доступних джерел невідомо. "Для "Газпрому" це не першочергове питання. За час своєї служби (30-40 років) газопровід окупиться", – передбачає Гірман.

      А скільки газу ще є в росіян, а також у Сполучених Штатів, які хотіли б конкурувати з Росією та експортувати СПГ?

      У 2013 році була опублікована доповідь, згідно з якою Росія мала ще 68 трильйонів кубометрів газу. За інформацією 2015 року, російські запаси досягали 48 трильйонів кубометрів. За щорічного видобутку на рівні майже 630 мільярдів кубометрів російських запасів вистачить ще як мінімум на 80 років.

      Американці повідомили про запаси у розмірі 10 трильйонів кубометрів, яких вистачило б ще років на 15. Втім, як зазначає Гірман, завдяки сланцевому видобутку американські запаси виявляться більшими, ніж передбачалось.

      Проте, експерт вважає, що загальні запаси цього енергоносія не відіграватимуть особливої ролі.

      Я переконаний, що поступово (у найближчі 20 років) газ та інші викопні види енергоносіїв втратять свою позицію енергетичного палива,
      – каже Карел Гірман.

      Причина у тому, що спалювання викопних енергосіїв дуже забруднює навколишнє середовище.

      Важливо: Йдеться про право України на існування, – посол України в ФРН Андрій Мельник

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Публікації Газ Північний потік-2 Газпром
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