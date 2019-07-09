Йдеться про право України на існування, – посол України в ФРН Андрій Мельник

Український посол у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Rheinische Post порівняв свою країну з Ізраїлем та зажадав суворіших санкцій проти Росії.

Андрій Мельник прибув на запрошення держсекретаря з внутрішніх справ та депутата Бундестага від ХДС Гюнтера Крінґса до Менхенгладбаха. Він схвалив відкриту атмосферу міста та його надзвичайну мистецьку палітру – наприклад, в музеї Абтайберг. Журналісти Rheinische Post зустрілися з ним на заході Фонду Конрада Аденауера.

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Яке значення має для вас підтримка Німеччини?

Німеччина, безсумнівно, є для нас найважливішим партнером в Європі. Й я радію тому, що канцлерка Анґела Меркель завжди прислухається до нас та позитивно відноситься до наших прагнень – перш за все, до відновлення нашого суверенітету в Криму та на Донбасі. Звичайно, ми маємо відмінності від позиції Федеральної республіки – наприклад, щодо газогону "Північний потік-2" або щодо повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.



Канцлерка ФРН Ангела Меркель

Чи можете ви погодитися, що Німеччина бажає стати незалежнішою в питанні постачання природного газу, розраховуючи на другий газогін?

Це Україна не зовсім розуміє. Тому що залежність Німеччини від Росії через це взагалі не зміниться. Україна має достатньо потужностей, аби зробити "Північний потік-2" взагалі зайвим. Якщо друга лінія почне діяти, ми повністю втратимо нашу роль найважливішої для ЄС транзитної країни й, таким чином – більш, ніж 3 мільярди доларів США (2,7 млрд євро) щорічних транзитних сплат – це 10% бюджету, з надмірними наслідками для економічної стабільності.

Потужні сили в СДПН і також в східнонімецьких осередках ХДС воліли б скасувати санкції проти Росії. Чи відчуваєте ви себе покинутими Німеччиною напризволяще?

Ми, як завжди, повністю довіряємо федеральному урядові та канцлерці Меркель особисто, що вони продовживатимуть санкції. Зрозуміло одне: Росія веде на Сході України відкриту війну. Якщо санкції будуть скасовані, у нас не буде більше в руках жодних засобів, тож ця військова інтервенція з 13 тисячами жертв вируватиме в Європі ще багато років, і це було б катастрофою також і для Німеччини.

Колишній федеральний канцлер Герхард Шредер бажає навіть визнати анексію Криму, якщо через це зв'язки Заходу з Росією поліпшаться.

Пан Шредер, можливо, й зробив колись багато для Німеччини. Але в цьому, цілком основному пункті, коли йдеться про міжнародне право та насильницьку зміну кордонів на європейському континентові, він своєю абсурдною, небезпечною риторикою завдає величезної шкоди та піддає, таким чином, сумніву спроможність Німеччини мати до себе довіру. Я не зміг би й у найстрашнішому сні уявити собі, що німецький екс-канцлер так безсоромно може захищати віроломну агресію Путіна.



Колишній федеральний канцлер Герхард Шредер

Досі санкції не підштовхнули президента Путіна до поступок. Можливо, вони й справді є хибним засобом?

Без санкцій Путін зайде набагато далі. За його божевільною ідеологією, Україна не є самостійною державою. Наша країна, за путінською хворою уявою, має бути залежною від Москви. З цим українці не можуть змиритися в жодному разі, позаяк більш, ніж 100 людей загинули ще й за це під час протестів на Майдані, і десятки тисяч людей на Сході України віддали своє життя згодом.

Чи не перебільшуєте ви? Про існування України ж не йдеться.

Ні, йдеться саме про це – про право України на існування! Кремлівський хазяїн бажає забрати це право в України так, як деякі країни піддають сумніву право на існування Ізраїлю.

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Право України на існування так само перебуває під загрозою, як право Ізраїлю?

Загалом, так. Але, так само, як і Ізраїль, ми також маємо можливість захищатися. Для цього нам потрібно набагато більше підтримки Заходу й особливо Німеччини, також і в області оборони. Це табу має бути порушеним.

Хіба ж не були українці та росіяни колись народами-братами? Чи не об'єднує їх спільна історія?

Ми хотіли б добрих стосунків із росіянами, хотіли б далі з ними торгувати та розвивати наші культурні зв'язки. Так, історично ми були близькі одні до одних. Але допоки Путін продовжує цю нищівну війну й не хоче погодитись, що Україна є незалежною європейською державою, нормалізація та примирення з росіянами неможливі.

Чи не виступає президент США Трамп, який рішуче бореться проти "Північного потоку-2", більше за права українців, ніж це роблять європейці?

Ми дуже вдячні за те, що канцлерка Меркель підтримує режим санкцій та турбується про єдність всередині ЄС. Проте, ми б хотіли, щоб фінансові та персональні санкції проти Москви були навіть розширені. Трамп бореться проти "Північного потоку-2", це ми підтримуємо, тому що тут зачіпаються наші життєві інтереси. Але ми також хотіли б, щоб ЄС та США в майбутньому співпрацювали набагато щільніше. Тому що, завдяки цій єдності та трансатлантичній солідарності, ми до цієї пори могли пережити російську агресію. Це ж в путінських інтересах, аби партнери по НАТО вчепилися один одному в волосся. Він бажає вбити кілок між західними союзниками. Тому я взагалі не можу зрозуміти антиамериканизм деяких кіл в Німеччині.



Президент США Дональд Трамп

Автор: Маттіас Беерманн та Мартин Кесслер

Переклад для 24 каналу: Борис Немировський