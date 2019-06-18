Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung

Напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліну деякі німецькі політики намагалися підняти "хвилю", виступаючи за скасування антиросійських санкцій та повернення до "busines as usual" з Росією.

Про це, зокрема, написав у своєму блогу в Facebook український мінистр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив: "Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер намагається виправдати окупацію Криму, робить це незграбно і неоковирно, але все ж. Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що потрібно ось так просто взяти і покласти край санкціям проти РФ".



Міхаель Кречмер / Фото з відкритих джерел

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У свою чергу, український посол в Німеччині Андрій Мельник виступив із заявою, в якій підкреслив, що дії деяких німецьких політиків є справжньою зрадою – принаймні, так передає його слова німецька газета Neue Osnabrücker Zeitung, переклад якої ми пропонуємо увазі наших читачів.

Neue Osnabrücker Zeitung:

"Напередодні візиту нового українського президента Володимира Зеленського до Німеччини український посол в Берліні Андрій Мельник закликав не ставити під сумнів санкції проти Росії. Він різко атакував політиків Соціал-демократичної партії Штефана Вайля та Мануелу Швезіг – вони є "зрадниками".

Росія, як завжди, вдень і вночі, веде криваву війну проти України,

– заявив Мельник у розмові з нашою редакцією.



Український посл в Німеччині назвав Штефана Вайля та Мануелу Швезіг "зрадниками"

Ті, хто в Німеччині виступають проти санкцій, "заохочують деспота Путіна на безкарне продовження його агресивної військової загарбницької політики в центрі Європи".

Дипломат піддав персональній критиці діючу федеральну керівницю СДПН Мануелу Швезіг, а також прем'єр-міністра Нижньої Саксонії Штефана Вайля. Голова земельної організації СДПН минулого тижня вимагав більше уваги приділити "реальній політиці" та визнати, що санкції, які були запроваджені Євросоюзом проти Росії через українську кризу, не досягли своєї мети. Замість цього вони шкодять обом сторонам.

Мельник звинуватив Вайля в тому, що подібні заклики є "зрадою українського народу". Вайль так само, як і Швезіг, бере на себе "частку провини за злочини Кремля". Обидва "самозвані "великі зовнішні політики" шкодять не лише СДПН.

Цією безсовісною підтримкою диктатора Путіна вони торпедують мирні намагання федерального уряду Німеччини та знищують довіру до Німеччини, як до посередника,

– вважає дипломат.

У вівторок Зеленський зустрівся в Берліні, окрім інших, із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром та федеральною канцлеркою Анґелою Меркель (ХДС). Штайнмаєр свого часу, в якості міністра закордонних справ, часто бував в Україні та був напряму задіяний в переговорах по Мінській мирній угоді, яка має бути запроваджена за допомоги санкцій. Він, як і Вайль зі Шезвіг та, як діючий міністр закордонних справ Хайко Маас, належить до Соціал-демократичної партії Німеччини. Також і екс-канцлер та екс-шеф СДПН Герхард Шредер вважає санкції безглуздими.

Джерело: Бурхард Еверт, Neue Osnabrücker Zeitung

Переклад для 24 каналу: Борис Немировський

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