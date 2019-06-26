Німецький посол вважає можливим повернення Криму до України, – FAZ
Було б фатальним прийняти російську анексію українського півострову Крим – каже німецький посол в Москві, Рюдігер фон Фрітч.
Республіка Німеччина в жодному разі не має погоджуватися з подібним порушенням кордонів.
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Німецький посол у Москві Рюдігер фон Фрітч, який іде у відставку, вважає повернення захопленого Росією чорноморського півострова Крим до України можливим.
Я б вважав фатальним, якщо б ми просто погодилися б з анексією Криму, – заявив дипломат інформаційній агенції DPA в Москві.
Німецький посол у Москві Рюдігер фон Фрітч / Фото Федеральное министерство иностранных дел Германии
"Нема жодної підстави для відмови від принципіальних позицій", – заявив він з огляду на те, що Росія вважає питання Криму "врегульованим раз і назавжди".
Наприкінці місяця фон Фрітч, після п'яти років у Москві, залишає Росію. Він стає пенсіонером та повертається до Баден-Вюртембергу.
Наш історичний спогад має полягати в тому, що ніколи більше з німецькою згодою не має відбуватися одностороннє порушення кордону за допомоги насильства, через голови жертв, – підкреслив він. – Саме ми, німці, з нашою історією, не можем просто так погоджуватися з певними порушеннями міжнародного права.
"Добре, що ми цілком інакше, аніж в минулому, вирішуємо подібні питання без насильства. Але те, що ми реагуємо рішуче та одностайно – добре, важливо та правильно", – вважає він з огляду на санкції ЄС проти Росії в конфлікті з Україною. Росія окупувала Крим в 2014 році після невизнаного міжнародною спільнотою референдума.
65-річний фон Фрітч має бути заміненим на одного з найближчих співробітників міністра оборони Урсули фон дер Ляйєн (ХДС). Дипломат Геза Андреас фон Гейр, який наразі керує політичним відділком Міноборони, має відтепер взяти на себе керівництво найбільшим німецьким посольством з його майже 350-ма співробітниками.
Геза Андреас фон Гейр / Фото Der Spiege
Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Переклад для 24 каналу: Борис Немировський
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