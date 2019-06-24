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      Окупаційна прокуратура Криму підтримала відмову в госпіталізації Бекірова

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      Попри вимогу ЄСПЛ, Бекірова не гостпіталізують із СІЗО
      Попри вимогу ЄСПЛ, Бекірова не гостпіталізують із СІЗО / Главком

      Підконтрольна Росії прокуратура анексованого Криму не вживатиме заходів через відмову Федеральної служби безпеки у госпіталізації важкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якої вимагають його захист і Європейський суд з прав людини.

      Про це йдеться в письмовій відповіді російської прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, повідомляє "Крим.Реалії".

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      У відповіді зазначається, що підстав для вжиття заходів прокурорського реагування, буцімто, не встановлено.

      Окупаційна прокуратура зазначає, що Бекірова утримують в камері медичного блоку слідчого ізолятора під наглядом медпрацівників і він "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням".

      Крім того, в окупаційному відомстві заявили, що з моменту арешту активіста "неодноразово оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень". За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

      Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовився госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст, що постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Російські силовики затримали його на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

      13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою у "транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів".

      Активіст переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.

      ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ЕДЕМА БЕКІРОВА:
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      Теги: Новини України Кримські татари ФСБ Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ
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