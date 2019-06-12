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      Євросуд зобов'язав Росію госпіталізувати політв'язня Бекірова

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Фото з відкритих джерел

      Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню. РФ повинна забезпечити кримськотатарському активісту належний медогляд та лікування.

      Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня. Адвокат політв'язня Іслям Веліляєв розповів виданню "Крим.Реалії", що таке рішення Євросуду "стало несподіваним, але безумовно правильним у цій ситуації".

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      Веліляєв наголосив, що, як адвокат, він надішле це рішення слідчому у справі Бекірова та уповноваженому з прав людини у РФ Тетяні Москальковій.

      "Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. Йому не можна гаяти ані дня", – зазначив він.

      Адвокат додав, що згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду з прав людини, влада Росії зобов'язана негайно помістити Бекірова в лікарню не тюремного типу.

      Раніше суд у Сімферополі ще на два місяці продовжив арешт Едему Бекірову. Він перебуватиме в СІЗО до 12 серпня.

      Що відомо про Едема Бекірова?Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.

      Пізніше його доправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, активісту закидають поширення та транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

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      Теги: Новини політики Новини України Кримські татари Новини Росії Європейський суд Україна – Росія Новини Криму Українці в полоні РФ
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