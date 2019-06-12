Євросуд зобов'язав Росію госпіталізувати політв'язня Бекірова

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню. РФ повинна забезпечити кримськотатарському активісту належний медогляд та лікування.

Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня. Адвокат політв'язня Іслям Веліляєв розповів виданню "Крим.Реалії", що таке рішення Євросуду "стало несподіваним, але безумовно правильним у цій ситуації".

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Веліляєв наголосив, що, як адвокат, він надішле це рішення слідчому у справі Бекірова та уповноваженому з прав людини у РФ Тетяні Москальковій.

"Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. Йому не можна гаяти ані дня", – зазначив він.

Адвокат додав, що згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду з прав людини, влада Росії зобов'язана негайно помістити Бекірова в лікарню не тюремного типу.

Раніше суд у Сімферополі ще на два місяці продовжив арешт Едему Бекірову. Він перебуватиме в СІЗО до 12 серпня.

Що відомо про Едема Бекірова?Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.



Пізніше його доправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, активісту закидають поширення та транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.