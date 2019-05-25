Політв'язень Бекіров заговорив про власну смерть

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Стан здоров'я бранця Кремля стабільно важкий.

Адвокат Бекірова Іслам Веляєв розповів, що у кримськотатарському активіста набрякле обличчя, постійна задишка та забиті бронхи, пише "Крим.Реалії". Едем Бакіров не відчуває пальців ноги.

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Адвокат додав, що бранця Кремля підсадили на інсулін. Йому вливають величезні дози препарату, посилаючись на протокол лікування.

Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. Кожного місяця дозу збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це – окрім величезних проблем з серцем,

– наголосив захисник Бекірова.

Окрім того, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію у лікарні Семашко, яка би дозволила оцінити ефективність лікування. Однак, як зазначає Веляєв, лікарі затягують процедуру, оскільки не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

Його сили закінчуються. Едем сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру,

– додав адвокат.

Напередодні тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров заявив про намір розпочати голодування. Причина – різке погіршення стану його здоров'я, що стало результатом неправомірної поведінки співробітників СІЗО, де його утримують.

Що відомо про Едема Бекірова?Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.



Пізніше його доправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, активісту закидають поширення та транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Перебування за ґратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.