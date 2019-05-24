Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування

Мати бранця Кремля Тамара Клих повідомила, її син Станіслав оголосив голодування. Причинами такого рішення стали холод у камері та погана їжа, від якої чоловіка постійно нудить.

Про це розповіла правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, голодування Станіслава Клиха – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту з самотності і темряви.

За що засудили Станіслава Клиха?Українського політв'язня засудили до 20 років у в'язницю РФ за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.