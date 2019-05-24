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      Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування

      99 Читать новость на русском
      Станіслав Клих
      Станіслав Клих / Фото з відкритих джерел

      Мати бранця Кремля Тамара Клих повідомила, її син Станіслав оголосив голодування. Причинами такого рішення стали холод у камері та погана їжа, від якої чоловіка постійно нудить.

      Про це розповіла правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Волкер прокоментував ідею Зеленського щодо визволення в'язнів Кремля

      За її словами, голодування Станіслава Клиха – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту з самотності і темряви.

      За що засудили Станіслава Клиха?Українського політв'язня засудили до 20 років у в'язницю РФ за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

      ЩО ВІДОМО ПРО НЕЗАКОННО УВ'ЯЗНЕНОГО У РФ СТАНІСЛАВА КЛИХА:  хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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