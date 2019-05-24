Украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку

Мать пленника Кремля Тамара Клих сообщила, ее сын Станислав объявил голодовку. Причинами такого решения стали холод в камере и плохая еда, от которой мужчину постоянно тошнит.

Об этом рассказала правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

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По ее словам, голодовка Станислава Клиха – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из одиночества и тьмы.

За что осудили Станислава Клиха?Украинского политзаключенного приговорили к 20 годам в тюрьме РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный получил принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.