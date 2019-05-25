Политзаключенный Бекиров заговорил о собственной смерти

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова русская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Состояние здоровья пленника Кремля стабильно тяжелое.

Адвокат Бекирова Ислам Веляев рассказал, что в крымскотатарского активиста одутловатое лицо, постоянная одышка и забиты бронхи, пишет "Крым.Реалии". Эдем Бакиров не чувствует пальцев ноги.

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Адвокат добавил, что пленника Кремля подсадили на инсулин. Ему вливают огромные дозы препарата, ссылаясь на протокол лечения.

Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это – кроме огромных проблем с сердцем,

– отметил защитник Бекирова.

Кроме того, 14 мая Бекиров должны были сделать спирографию в больнице Семашко, которая бы позволила оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Веляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру",

– добавил адвокат.

Накануне тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров заявил о намерении начать голодовку. Причина – резкое ухудшение состояния его здоровья, что стало результатом неправомерного поведения сотрудников СИЗО, где он содержится.

Что известно про Эдема Бекирова?

Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников.



Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, активисту забрасывают распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Пребывание за решеткой для Бекирова – особо опасное: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и сердечный приступ.