Українському політв'язню Бекірову загрожує діабетична кома

У сімферопольському СІЗО українському політв'язню Едему Бекірову понад тиждень не надають життєво необхідних медикаментів.

За словами рідних активіста, ймовірність виникнення у нього діабетичної коми зростає кожного дня.

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Про це повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Twitter.

The critically ill Ukrainian political prisoner Edem Bekirov hasn’t received any treatment for more than a week. He is illegally detained by Russia in a Simferopol prison. According to Edem’s relatives, the probability of diabetic coma is increasing every day. #FreeBekirov pic.twitter.com/tuVECDhAxo — Уляна Супрун (@usuprun) 28 квітня 2019 р.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекірова. У нього виникла алергічна реакція через ін'єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Що відомо про Едема Бекірова? Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.



Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Перебування за ґратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.