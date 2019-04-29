14:11
29 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Українському політв'язню Бекірову загрожує діабетична кома

      192 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Фото із відкритих джерел

      У сімферопольському СІЗО українському політв'язню Едему Бекірову понад тиждень не надають життєво необхідних медикаментів.

      За словами рідних активіста, ймовірність виникнення у нього діабетичної коми зростає кожного дня.

      Читайте також: Політв’язня Балуха вже майже місяць утримують у штрафному ізоляторі

      Про це повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Twitter.

      Раніше український омбудсмен Людмила Денісова направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекірова. У нього виникла алергічна реакція через ін'єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

      Що відомо про Едема Бекірова? Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.

      Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Перебування за ґратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.

      blog_ava
      В NASA зробили несподівану заяву про Всесвіт
      сьогодні
      2928
      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сьогодні , 12:04 Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 784
      Україна відзначає 101 рік з дня підняття своїх прапорів над Чорноморським флотом
      сьогодні , 10:00 Україна відзначає 101 рік з дня підняття своїх прапорів над Чорноморським флотом
      516
      Головні новини 28 квітня: Смертельний вибух у Києві, великодня ескалація на Донбасі
      сьогодні , 09:01 Головні новини 28 квітня: Смертельний вибух у Києві, великодня ескалація на Донбасі
      4062
      ВСУ испытывают французские авиашлемы
      сьогодні , 08:41 ВСУ испытывают французские авиашлемы
      Злой Одессит 1811
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 квітня , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3031
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук