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      Украинскому политзаключенному Бекирову грозит диабетическая кома

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / humanrights.org.ua

      В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Эдему Бекирову более недели не предоставляют жизненно необходимых медикаментов.

      По словам родных активиста, вероятность возникновения у него диабетической комы растет каждый день.

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      Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

      Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой о состоянии здоровья крымскотатарского активиста Бекирова. У него возникла аллергическая реакция на инъекцию инсулина, назначенного ему после медицинского обследования.

      Что известно про Эдема Бекирова? Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников.

      Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Пребывание за решеткой для Бекирова – особенно опасно: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и инфаркт.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
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