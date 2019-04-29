Украинскому политзаключенному Бекирову грозит диабетическая кома

В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Эдему Бекирову более недели не предоставляют жизненно необходимых медикаментов.

По словам родных активиста, вероятность возникновения у него диабетической комы растет каждый день.

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Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

The critically ill Ukrainian political prisoner Edem Bekirov hasn’t received any treatment for more than a week. He is illegally detained by Russia in a Simferopol prison. According to Edem’s relatives, the probability of diabetic coma is increasing every day. #FreeBekirov pic.twitter.com/tuVECDhAxo — Уляна Супрун (@usuprun) 28 квітня 2019 р.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой о состоянии здоровья крымскотатарского активиста Бекирова. У него возникла аллергическая реакция на инъекцию инсулина, назначенного ему после медицинского обследования.

Что известно про Эдема Бекирова? Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников.



Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Пребывание за решеткой для Бекирова – особенно опасно: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и инфаркт.