Епідемія в СІЗО: що загрожує життю Бекірова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у СІЗО, де російські окупанти утримують тяжкохворого українського активіста Едема Бекірова, стався спалах кору

Хворих поміщають у медсанчастину, де і перебуває Бекіров. Про це Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Є висока ймовірність того, що Едем Бекіров заразиться, адже раніше на кір він не хворів, тому імунітету до цієї хвороби не має.

Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним,

– повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



Едем Бекіров

Денісова також зазначила, що за словами адвокатів, Бекірова вивозили на короткострокове обстеження. Зробили це, щоб не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, який зобов'язав Росію негайно госпіталізувати політв’язня до лікарні не тюремного типу.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.