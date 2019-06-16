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      ФСБ завершила "слідство" і вважає, що "довела" вину Бекірова, – адвокат

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      Едем Бекіров, український політв'язень у Криму
      Едем Бекіров, український політв'язень у Криму / thebabel

      Слідство у "справі" кримського татарина Едема Бекірова закінчилося – вважає Федеральна служба безпеки Росії. Бекірова окупаційна влада в Криму звинуватила у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

      Слідчий ФСБ повідомив захисників Едема Бекірова про завершення слідства 15 червня. Про це розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін у ефірі телеканалу ATR.

      Неймовірно, але факт: Скількох українців Кремль за політичними мотивами запроторив до СІЗО або в'язниці

      За словами Ладіна, російські силовики повідомили, що "всі слідчі дії, які доводять вину Бекірова, проведені".

      Що буде з Бекіровим далі? 

      Після завершення "слідства" починається ознайомлення звинуваченого і його захисників з матеріалами "кримінальної справи". Після цього "справу" передадуть до "суду".

      Для нас зараз в пріоритеті – примусити слідство виконати рішення ЄСПЛ,
      – заявив Ладін.

      Адже Європейський суд з прав людини 12 червня зобов’язав Росію негайно помістити Бекірова в лікарню. Чоловік зараз перебуває у стабільно важкому стані, у нього цукровий діабет, у січні минула складна операція на серці.

      7 червня Бекірова росіяни залишили під вартою на два місяці. А перед цим слідчий пропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт, намагаючись скористатися станом здоров’я політв'язня.

      Що відомо про Бекірова та його арешт? Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      "справа" едема бекірова: останні події
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      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Українці в полоні РФ Кримські татари Європейський суд
      Джерело: 24 канал
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