ФСБ завершила "слідство" і вважає, що "довела" вину Бекірова, – адвокат

Слідство у "справі" кримського татарина Едема Бекірова закінчилося – вважає Федеральна служба безпеки Росії. Бекірова окупаційна влада в Криму звинуватила у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

Слідчий ФСБ повідомив захисників Едема Бекірова про завершення слідства 15 червня. Про це розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін у ефірі телеканалу ATR.

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За словами Ладіна, російські силовики повідомили, що "всі слідчі дії, які доводять вину Бекірова, проведені".

Що буде з Бекіровим далі?

Після завершення "слідства" починається ознайомлення звинуваченого і його захисників з матеріалами "кримінальної справи". Після цього "справу" передадуть до "суду".

Для нас зараз в пріоритеті – примусити слідство виконати рішення ЄСПЛ,

– заявив Ладін.

Адже Європейський суд з прав людини 12 червня зобов’язав Росію негайно помістити Бекірова в лікарню. Чоловік зараз перебуває у стабільно важкому стані, у нього цукровий діабет, у січні минула складна операція на серці.

7 червня Бекірова росіяни залишили під вартою на два місяці. А перед цим слідчий пропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт, намагаючись скористатися станом здоров’я політв'язня.

Що відомо про Бекірова та його арешт? Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.