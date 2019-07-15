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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel

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      Меркель тричі стало погано за останній місяць
      Меркель тричі стало погано за останній місяць / Tagesspiegel

      Упродовж останнього місяця Ангелі Меркель раптово ставало погано на публіці. Канцлер Німеччини втретє почала тремтіти. Цей раз на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.

      На питання про своє здоров'я канцлер Ангела Меркель дає лиш розмиті відповіді. Як вчиняють Трамп, Макрон і Путін?
       – ставить питання німецьке видання Tagesspiegel.

      Важливо: Йдеться про право України на існування, – посол України в ФРН Андрій Мельник

      Так, на зустрічі з новим данський прем'єр-міністром Метте Фредеріксен Ангела Меркель усупереч запровадженій практиці слухала гімн країн стоячи. Відхилення від протоколу знову викликало домисли про стан її здоров'я, пишуть журналісти Франк Херольд, Таня Кухенбекер і Юліане Шойбле.

      Ви можете виходити з того, що, по-перше, я усвідомлюю відповідальність моєї посади й поводжу себе відповідно – у тому числі, і в питаннях, які стосуються мого здоров'я,
      – прокоментувала сама Меркель.

      Меркель погано
      Ангелі Меркель знову стало погано під час зустрічі з Метте Фредеріксен/ Фото iDNES.cz

      Як інші високопосадовці від політики обходяться з інформацією про своє здоров'я?

      Про здоров'я Дональда Трампа чутки ходять постійно. Чи немає у президента роздвоєння особистості, деменції чи хвороби Альцгеймера – такі питання виникають, коли його мовлення звучить особливо плутано. При цьому після проведення комплексного обстеження у 2018 році його особистий лікар зазначив, що сумнівів у розумових здібностях президента у нього немає. Щоправда, цього року Трамп, який називає себе "дуже стабільним генієм", їх не перевіряв, а відбувся лише фізичним обстеженням... Результат: багато в чому все добре, але у нього ожиріння, – йдеться у статті.

      Трамп
      Президент США Дональд Трамп / Фото Flickr

      Поки існує Росія: Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal

      "Метою офіційного обстеження, результати якого більш-менш детально публікує відповідальний лікар, є передусім тільки одне: дати народу дієздатного президента. Все інше було б для багатьох американців загрозою національній безпеці – і відповідною темою для політичних опонентів, – зазначає видання. – При цьому не завжди розголошується уся правда: були політики з інсультом, раком, інфарктом, деменцією – але американська громадськість дізнавалася про це набагато пізніше ".

      25-та поправка до Конституції США визначає порядок дострокового припинення повноважень президента у разі його службової недієздатності, але як саме встановити цю недієздатність, не зрозуміло, зауважують автори статті.

      У Франції зі свого боку результати медичного обстеження президента не публікуються.

      Тема здоров'я президента – табу. Однак громадськість все одно обговорює її. Чому Еммануель Макрон такий худий і має такий блідий вигляд, запитували ЗМІ у кінці минулого року у розпалі кризи "жовтих жилетів". Він відчуває сильний стрес і більше не харчується повноцінно, повідомлялось тоді.

      макрон
      Президент Франції Еммануель Макрон / Фото Power Line

      Сам Макрон не говорить про здоров'я, так само, як і його попередники. Авжеж, свого часу ходили постійні чутки про здоров'я Франсуа Міттерана, який обіймав посаду президента з 1981 по 1995 рік. Кажуть, він майже від початку свого президентства приховував від народу, що хворіє на рак простати – французи дізналися про це лише у 1992 році, коли виникла необхідність операції, пише видання.

      Стан здоров'я російського президента Володимира Путіна – справа державної важливості – але про нього сьогодні навряд чи хтось говорить. Раніше було інакше: багато років про нього без перестанку домислювали. Яких тільки хвороб йому не приписували, найчастіше йшлося й про рак. Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по бюрократичному апарату Росії, – зазначають журналісти. – Шеф Кремля не тільки визначає стратегічний курс політики. Майже щодня телебачення показує, як він присвячує себе тому, що називається "мікроменеджментом": зустрічається з міністрами і регіональними політиками, щоб показати: він один тримає все у полі зору і вирішує.

      Путін
      Президент Росії Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      "Президента фотографують, коли він займається дзюдо або грає мускулами з оголеним торсом. Путін грає в хокей, ходить на риболовлю, полює, займається верховою їздою, підводним плаванням. Його активність покликана показати, що часи хирлявих генсеків Брежнєва, Андропова і Черненка пройшли, так само, як і дивних виступів Бориса Єльцина", – пише Der Tagesspiegel.

      Продалися: Рада Європи, дозволивши Росії повернутися, здійснила колективне самогубство, – Le Monde

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      Учасник смертельної аварії під Полтавою не має стосунку до партії "Слуга народу"
      сьогодні
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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Здоров'я Новини Здоров'я Ангела Меркель Дональд Трамп Публікації Еммануель Макрон
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