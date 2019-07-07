Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal

Причиною конфлікту між Росією та Заходом виступає не особа президента РФ Володимира Путіна, як багато хто думає.

Істина схована у системному конфлікті, схожому на період "Холодної війни", в якому іде боротьба двох нормативних систем, упевнений американський аналітик з питань Росії, директор російських досліджень у Центрі аналізу європейської політики у Вашингтоні Брайан Уітмор. На його думку, як пише Forsal, Україна, Грузія і Молдова – це Західний Берлін сучасності.

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Конфлікт між Заходом і Російською Федерацією потрібно бачити у контексті. Це конфлікт системний, схожий на той, яким була "Холодна війна". Є дуже багато спільного. Наприклад, це суперечка між двома нормативними системами. На Заході –це права особи, відповідальність влади, правова держава, виконання договорів,

– цитує Forsal слова Уітмора.

В той же час, у Росії система ґрунтується на інших принципах: на залежності клієнта від начальника, неписаних правилах, олігархічних кланових структурах, корупції, яка не є хворобою, а лише характерною рисою системи. У такий спосіб управляють Росією.

Росією завжди так правили. І в період Великого Московського князівства, і в Російській Імперії, і в Радянському Союзі, і в пострадянській Російській Федерації,

– перераховує експерт.

Він вважає, що незалежно від того, чи правлять Росією царі чи бояри, генеральні секретарі, чи президенти і парламенти, – формальні інститути не мають значення. Значення мають лише неформальні інститути. А це протирічить західній системі, заснованій на інститутах.

На думку Уітмора, ключова баталія сьогодні – за Україну, Грузію і Молдову. "Це фронт нинішньої "Холодної війни", Західний Берлін сучасності", – підкреслив експерт. Тому в інтересах Заходу робити те, щоб ці країни солідно осіли у західній системі. "Не тільки тому, що хочемо для них бути добрими, хоча й хочемо, але це також наш інтерес у плані безпеки", – зізнається він.

Потрібно також усувати напруженість, знижувати поляризацію суспільства, Захід також має контролювати грошові потоки, підкреслив Уітмор.

Щоб Росія змінилася і стала ліберальною демократією, має бути викорінена її специфічна "система". Бо, наприклад, президентом міг би стати Гаррі Каспаров, а зсередини діяла б "система", продовжуючи створювати загрозу для західних цінностей,

– вважає Уітмор.

Далі аналітик резюмує: "Не думаю, що стане краще, коли Путин піде зі сцени. Можливо, але зовсім не обов'язково. Недостатньо позбутися Путіна, потрібно демонтувати неформальну систему, створену протягом тисячоліть. Не думаю, що це не є можливим, але упродовж тисячоліття чогось подібного ми не бачили. Я не дотримуюся антиросійської позиції. Я довго жив у Росії, у мене там дуже хороші друзі, я бажаю їм всього найкращого, але я скептично налаштований".

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