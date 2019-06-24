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      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek

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      Держави зі значним військовим потенціалом можуть почати свою війну
      Держави зі значним військовим потенціалом можуть почати свою війну / Фото з відкритих джерел

      Центр нової американської безпеки (Center for New American Security) оприлюднив нову доповідь про потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм. Цей документ неабияк налякав владу і громадськість.

      У доповіді пролунало застереження: в американському військовому плануванні можливого протистояння з Росією і Китаєм чимало недоліків, і величезний бюджет Пентагона буде витрачено даремно, якщо США не здійснить серйозний перегляд своєї стратегії. Представник Центру нової американської безпеки Кріс Дауерті акцентував увагу, що Америці необхідно розробити "нові способи ведення війни", які більше підходять для конфліктів з великими світовими державами, пише Newsweek.

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      У Національній оборонній стратегії за 2018 рік йшлося про необхідність переходу від протиповстанських методів до стратегії і тактики, яка відповідає рівню суперництва великих держав. Але Дауерті стверджує, що військове відомство досі вкладає величезні ресурси у реалізацію "помилкових задумів".

      Дауерті – колишній армійський рейнджер, який також працював в управлінні стратегії та будівництва збройних сил Мініоборони. Він назвав США "державою, що прагне до збереження статус-кво і переживає період складних змін". Хоча Сполучені Штати давно вже є безперечною глобальною військовою державою, концепції часів холодної війни у сучасних сценаріях "не працюватимуть".

      Уперше за кілька десятиліть можна уявити таку картину, коли США вступають у велику війну з великою державою – і програють у ній,
      – попередив експерт.

      У той час як США стоять на місці, Китай та Росія "ліквідують своє відставання від американської армії за рахунок часу та географії" і приділяють увагу розробкам такої зброї, за допомогою якої можна використати американські недоліки.

      Дауерті особливо виділив спроби Пентагону знищити так звані "мережі обмеження і заборони доступу", мета яких – послабити вплив американської авіації. Він висловив припущення, що "багато хто в американському оборонному співтоваристві" помилково вважає ці мережі "основою бойового потенціалу Китаю та Росії".

      В інтерв'ю виданню Military Times Дауерті сказав, що ці люди "зосередилися не на тому". І пояснив:

      Коли ти б'єшся з людиною, у якої є щит, ти ж не будеш весь час колотити своїм мечем по щиту. Ти постараєшся якось обійти цей щит.

      Зустрічну реакцію Пентагону на нові загрози він назвав "летаргічною і фрагментарною" і сказав, що Міноборони не поспішає визнавати факт суперництва великих держав.

      Це призвело до такої ситуації, коли збройні сили США, які є найсильнішими на планеті та мають велику перевагу над всіма іншими, все більше ризикують отримати поразку у майбутній війні з Китаєм чи з Росією, – йдеться у доповіді Дауерті. – Головні супротивники Америки – це вже не загрози регіонального характеру типу Іраку чи Югославії". Якщо Пентагон це не усвідомлює, США у підсумку "можуть програти війну чи відступити, зіткнувшись з військовою загрозою, що матиме катастрофічні наслідки.

      Хоча органи військового планування США вже давно намагаються вступати у бій з противником там, де їм вигідно, Дауерті зазначив, що це вже неможливо: "Це великі держави зі значним військовим потенціалом. І дуже вірогідно, у разі початку війни між США та однією з цих держав, обирати час та місце будуть вони".

      За його словами, дуже важливу роль у такому конфлікті відіграватиме "битва за інформацію".

      Ми маємо зосередитися на боротьбі за інформацію, а не ставитися до неї як до чогось другорядного, що ми робили у минулому.

      Сучасні арсенали Росії та Китаю означають, що США мають навчитися "воювати без безпечного укриття". "Маючи можливість наносити удари на великі відстані та діяти таємно, противник може протистояти нам на нашій же території, – зазначив Дауерті. – І як ми вчинятимемо за такої ситуації?"

      І нарешті, на його думку, США потрібно навчитися діяти за умов, коли вони не мають переваги. Під час війни в Персидській затоці американські підходи дали результат, а ось у війні проти Китаю чи Росії вони виявляться занадто повільними.

      До того часу, коли ми мобілізуємося і досягнемо потрібного рівня переваги, вони вже захоплять все, що їм потрібно, і будуть докладати зусиль до виходу із конфлікту, діючи з позиції сили, – зауважив Дауерті.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Китай Війна Публікації
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