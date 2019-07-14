Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro

Технократичний підхід Євросоюзу нині веде континент до занепаду.

Щоб зберегти свою культуру і цивілізацію, у Європи немає іншого вибору, окрім об'єднання у новому, дійсно демократичному проекті, – стверджує в інтерв'ю Le Figaro Гі Меттан, директор швейцарського прес-клубу, автор численних книг з міжнародної політики і есе про західну русофобію, який нещодавно опублікував книгу "Загублений континент: пропаганда демократичної та суверенної Європи".

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"У 1989 році падіння Берлінської стіни та зникнення Радянського Союзу дозволяли припускати, що в об'єднаної Європи з'являться величезні можливості. Але після Маастрихтського договору доля Євросоюзу, здавалося, збилася зі шляху: войовничий ультралібералізм, розширення НАТО і віддалення від Росії, підтримка одних націоналізмів проти інших (наприклад, словенського і хорватського проти сербського; українського, грузинського і прибалтійського проти російського) і, передусім, зростаючий демократичний дефіцит при відстороненості від народів. Останній був лише на користь непрозорій та технократичній надбудові, яка має розподіляти майно за допомогою великої кількості обов'язкових норм, директив і міжнародних договорів. Для демократа, який себе поважає, це неприйнятно", – вважає Меттан.

Гі Меттан порівнює Європу з Древньою Грецією, яка втяглася у руйнівні громадянські війни – для Греції це була Пелопонеська війна, для Європи – Велика європейська громадянська війна з 1914 та 1945 роки – що й підірвало дух обох цивілізацій.

І Греція, і Європа виснажували свою політичну, економічну і культурну життєздатність на користь третіх держав, яким вони допомогли зміцнитися: для Греції це Александрія і Рим, для Європи це США і Китай,

– вважає експерт.

Не оминув увагою Меттан спроби силового об'єднання Європи – з боку Карла Великого, Наполеона, Гітлера і Сталіна, які, до речі, провалились досить швидко. Також швейцарський журналіст звернув увагу й на один цікавий факт:

Ті, хто покладався на зближення позицій і співробітництво між державами-членами – Священна Римська імперія і Австро-Угорська імперія – досягли більшого успіху. Європейський союз підтримує такий підхід, і це йому зарахується. При цьому підході також зберігаються дві основоположні цінності Європи – свобода і рівність, які дорогі серцям європейців і над якими намірилися поглумитися Гітлер і Сталін. Але з самого початку Євросоюз робив всі ставки на торгівлю та економіку, вважаючи, що можна відкласти політику, тобто залучення народів до участі у владі. Він думав, що політика врешті решт піде за торгівлею та економікою. Це ніколи не відбувалося, і розчаровані люди відреагували або утриманням від голосування, що є певною формою євроскептицизму, або голосуванням за популістів, які, як ми бачимо, процвітають усюди.

Гі Меттан підкреслює вплив Сполучених Штатів на Євросоюз і вважає, що океанічний сусід виходить далеко за межі повноважень, які надаються союзнику.

З іншого боку, продовжуючи наслідувати антиросійські упередження, успадковані від холодної війни, ми свідомо втрачаємо можливість налагодити справжнє партнерство з Росією, яка все-таки є європейською державою за своєю культурою, релігією, своїми цінностями і своєю цивілізацією. Навряд чи варто нагадувати про такі факти Франції, яка активно підтримувала близькі відносини з Росією в 1914 році. Навіщо погоджуватися на ярмо з боку Сполучених Штатів і культивувати ворожість щодо Росії, яка є європейською країною? Тут можна виявити зачатки тих чвар, які стали фатальними для Древньої Греції", – зауважує Гі Меттан.

"Щодо Німеччини, то її зростаючий вплив після об'єднання 1991 року зробив її наддержавою, яка загрожує внутрішньому балансу Європи. Вона колонізувала Центральну і Східну Європу. Тому необхідно швидко створити справжню федеративну Європу, здатну визначити рамки цієї зростаючої гегемонії. Інакше Німеччина, як червоний гігант, врешті усіх перетворить у сателітів. У цьому сенсі зближення з Росією також було б бажано", – аналізує експерт.

Британська і французька велич пройшла і ніколи не повернеться, її можна оживити тільки завдяки створенню неприєднаної Європи, яка зуміє мирно нав'язувати свої погляди двом великим державам-суперникам нашого часу, США та Китаю. Життєво важливо, щоб ми не дозволяли цим двом державам протистояти одна одній і закликали їх разом боротися проти глобального потепління і руйнування біорізноманітності. Я найбільше боюся того, що рівняння Європи на США і Росії на Китай може призвести до появи нового біполярного світу, який набагато небезпечніший, ніж той, який ми пережили під час холодної війни,

– підсумовує співрозмовник видання.

Безліч війн – агресор один: Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal