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      Конгресс США утвердил санкции по "Северному потоку-2": почему это важно

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      Санкции против российского "Северного потока-2" утвердили в Конгрессе / golos.com.ua

      Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете на 2020 год. В нем содержится положение о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" – от аннулирования виз к замораживанию имущества и активов в США.

      Оборонный бюджет поддержали 337 из 435 конгрессменов, причем с обеих партий – и демократы, и республиканцы были едины в решении внести изменения в исходный проект оборонного бюджета и ввести санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

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      Кто подпадает под санкции:

      • Суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря.
      • Иностранные лица, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

      Главные ограничения от санкций:

      • Запрещено выдавать визы США сотрудникам или совладельцам компаний, попавших под санкции.
      • Действующие американские визы таких людей аннулируют.
      • Имущество и активы таких лиц на территории США – замораживают.

      Примечательно, что санкции будут действовать даже в случае, если проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" изменят название или будут заменены другими.

      Действуют ли уже санкции

      Санкции еще не действуют – решение палаты представителей должен утвердить Сенат (ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели), а дальше его должен подписать президент.

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      Почему это решение США важное

      Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам – ​​несмотря на то, что Россия это отрицает.

      Дело в том, что Россия сама не имеет соответствующей техники (для прокладки труб на глубине более 30 метров) и вынуждена закупать услуги иностранных судовладельцев.

      А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

      Что такое "Северный поток-2" и "Турецкий поток"?"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. С ним российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

      "Турецкий поток" – международный проект газопровода, первая ветка которого призвана поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. Новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии, и также в обход Украины.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Северный поток-2 Санкции Новости России Новости США
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