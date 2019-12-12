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      Конгрес США затвердив санкції щодо "Північного потоку-2": чому це важливо

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      Санкції проти російського "Північного потоку-2" затвердили в Конгресі / golos.com.ua

      Палата представників Конгресу США затвердила закон про оборонний бюджет на 2020 рік. У ньому міститься положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.

      Оборонний бюджет підтримали 337 з 435 конгресменів, причому з обох партій – і демократи, і республіканці були єдині у рішенні внести зміни до початкового проєкту оборонного бюджету та запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

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      Хто підпадає під санкції:

      • Судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче рівня моря.
      • Іноземні особи, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

      Головні обмеження від санкцій:

      • Заборонено видавати візи США співробітникам або співвласникам компаній, що потрапили під санкції.
      • Чинні американські віз такий людей анульовують.
      • Майно та активи таких осіб на території США – заморожують.

      Примітно, що санкції діятимуть навіть у разі, якщо проєкти "Північний потік-2" та "Турецький потік" змінять назву чи будуть замінені іншими.

      Чи санкції вже діють

      Санкції ще не діють – рішення палати представників має затвердити Сенат (очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня), а далі його має підписати президент.

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      Чому це рішення США важливе

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах – попри те, що Росія це заперечує.

      Річ у тому, що Росія сама не має відповідної техніки (для прокладання труб на глибині понад 30 метрів) і вимушена купувати послуги іноземних судновласників.

      А вони тепер задумаються, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами в США.

      Що таке "Північний потік-2" і "Турецький потік"?"Північний потік-2" – проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Через нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу із ГТС України. 

      "Турецький потік" – міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії, і також в обхід України.

      Як би я не ненавидів Путіна, та все ж вдячний йому, – Сенцов
      11 грудня
      2799
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Новини Росії Новини України Санкції Північний потік-2
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