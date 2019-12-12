Конгрес США затвердив санкції щодо "Північного потоку-2": чому це важливо

Палата представників Конгресу США затвердила закон про оборонний бюджет на 2020 рік. У ньому міститься положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.

Оборонний бюджет підтримали 337 з 435 конгресменів, причому з обох партій – і демократи, і республіканці були єдині у рішенні внести зміни до початкового проєкту оборонного бюджету та запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

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Хто підпадає під санкції:

Судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче рівня моря.

Іноземні особи, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

Головні обмеження від санкцій:

Заборонено видавати візи США співробітникам або співвласникам компаній, що потрапили під санкції.

Чинні американські віз такий людей анульовують.

Майно та активи таких осіб на території США – заморожують.

Примітно, що санкції діятимуть навіть у разі, якщо проєкти "Північний потік-2" та "Турецький потік" змінять назву чи будуть замінені іншими.

Чи санкції вже діють

Санкції ще не діють – рішення палати представників має затвердити Сенат (очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня), а далі його має підписати президент.

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Чому це рішення США важливе

Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах – попри те, що Росія це заперечує.

Річ у тому, що Росія сама не має відповідної техніки (для прокладання труб на глибині понад 30 метрів) і вимушена купувати послуги іноземних судновласників.

А вони тепер задумаються, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами в США.

Що таке "Північний потік-2" і "Турецький потік"?"Північний потік-2" – проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Через нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу із ГТС України.



"Турецький потік" – міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії, і також в обхід України.