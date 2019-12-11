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      Санкции США против "Северного потока-2": появилась реакция России

      34 Читати новину українською
      Сергей Лавров / Getty Images

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего визита в Вашингтон заявил, что санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не остановят строительство газопроводов.

      Лавров отметил, что Конгресс США делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией. Об этом сообщает "ТАСС".

      К теме: США согласовали санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

      Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Мы привыкли к такому роду нападениям, знаем, как реагировать на них,
      – сказал Лавров.

      Отметим, что Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения согласовали по строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      Санкции США могут заставить компании отказаться от участия в проекте "Северный поток-2" из-за больших затрат.

      Что предусматривают санкции

      Ограничения коснутся судей и руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

      Глава Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш ранее заявлял, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проекте "Северный поток-2". Сенатор думает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

      Обратите внимание. Закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против "Северного потока-2" в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

      В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.


      "Северный поток-2" на карте

      Что такое "Северный поток-2"Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Что нужно знать о "Турецком потоке"Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

      Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока". Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Южный поток Новости США Санкции Северный поток-2
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