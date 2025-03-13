Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Атака БПЛА по Днепропетровской области

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Глава Днепропетровской ОГА утром 13 марта сообщил о том, что российские оккупанты совершили атаку дронами на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах региона. По его словам, фиксируются возгорания.

Вражеская атака беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. Есть возгорания,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 5:58 опасность в области продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Напомним, что ночью враг также атаковал Запорожскую область. Так, под утро россияне атаковали областной центр "Шахедами".

Предварительно, люди не пострадали. Вследствие вражеской атаки есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.