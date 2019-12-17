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      Осложнения для "Северного потока-2": как действуют санкции США

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      Санкции США осложнят строительство "Северного потока-2" в Дании / AP

      Санкции Соединенных Штатов Америки осложнят строительство скандального газопровода "Северный поток-2" в Дании. Германия сейчас в ожидании.

      Берлин проверит, как возможные санкции США против "Северного потока-2" могут отразиться на реализации проекта, пишет Bild.

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      Правительство Германии намерено переждать переходный период, который продлится 30 дней.

      Правительство Германии не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работе по прокладыванию труб в датской экономической зоне,
      – пишет издание.

      Так, если в течение 30 дней трубопровод не достроят, тогда правительство будет думать, как реагировать на санкции.

      Отметим, Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Свое разрешение страна предоставила только в конце октября 2019 года.

      В США собираются ввести санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве скандального газопровода в обход Украины "Северный поток-2". В целом около 350 компаний из Германии привлечены к противоречивому проекту российского газопровода.

      На что распространяются санкции США против "Северного потока-2"?

      • на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;
      • на иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

      Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладывания труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

      • Дональд Трамп заявлял, что готов подписать "немедленно исторический оборонный бюджет", который предусматривает санкции против "Северного потока-2".

      • ​Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

      Что такое "Северный поток-2"? Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Потік
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Дания Санкции Северный поток-2
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