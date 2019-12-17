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      Ускладнення для "Північного потоку-2": як діють санкції США

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      Санкції США ускладнять будівництво "Північного потоку-2" в Данії / AP

      Санкції Сполучених Штатів Америки ускладнять будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2" в Данії. Німеччина наразі в очікуванні.

      Берлін перевірить, як можливі санкції США проти "Північного потоку-2" можуть відбитися на реалізації проекту, пише Bild.

      Важливо: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Уряд Німеччини має намір перечекати перехідний період, який триватиме 30 днів.

      Уряд Німеччини не виключає, що оголошені санкції будуть перешкоджати роботі щодо прокладки труб в данській економічній зоні,
      – пише видання.

      Так, якщо протягом 30 днів днів трубопровід не добудують, тоді уряд буде думати як реагувати на санкції.

      Зазначимо, Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.

      У США збираються запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у скандальному газопроводі в обхід України "Північний потік-2". Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту російського газопроводу.

      На що поширюються санкції США проти "Північного потоку-2"?

      • на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
      • на іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

      • Дональд Трамп заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет", який і передбачає санкції проти "Північного потоку-2".
      • Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Санкції Данія Газ
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