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      Сенаторы США обещают "убийственные" последствия компании, которая строит "Северный поток-2"

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      Сенаторы пригрозили "разрушительными" санкциями компании, которая строит "Северный поток-2" / AP

      Сенаторы от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Тед Круз и Рон Джонсон, пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод "Северный поток-2". Их требование – прекратить строительство.

      Члены сенатского Комитета по иностранным делам подразумевают санкции, предусмотренные оборонным бюджетом. Об этом они написали в письме исполнительному директору компании Эдварду Хеерему, которое датируется 18 декабря.

      Знайте больше: Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

      Сенаторы назвали это письмо официальным юридическим предупреждением компании, ее акционерам и сотрудникам.

      Закон был принят именно для прекращения работы Вашей компании над "Северным потоком-2". Единственным ответственным решением для Allseas Group S.A. и ее сотрудников будет немедленное прекращение деятельности, связанной с "Северным потоком-2",
      – говорится в письме.

      Политики подчеркнули, что в случае продолжения строительства российского газопровода  компанию ждут "разрушительные и потенциально убийственные юридические и экономические санкции".

      Так, президент США должен доложить о физических и юридических лицах, которые "продали, сдали в аренду или оказали" транспортные средства, которые "занимались прокладкой труб на глубине от 100 футов для строительства газопровода "Северный поток-2". После этого на таких лиц будут наложены санкции.

      "Хотя доклад (президента США – ред.) должен быть через 60 дней, вы подпадаете под юридическую ответственность с момента подписания (закона – 24 канал)", – подчеркнули сенаторы.

      Сенат США 17 декабря принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

      На что влияют американские санкции?

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Что надо знать о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2" – появилась реакция "Нафтогаза"

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      "Северный поток-2" на карте

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Санкции Северный поток-2
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