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      Будівництво "Північного потоку 2" призупинилось через санкції

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      / AP

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Тепер компанія чекає пояснень.

      Таке рішення компанія прийняла через санкції США проти газопроводу, про це мова у заяві компанії.

      Що було раніше: Сенатори США обіцяють "вбивчі" наслідки компанії, яка будує "Північний потік-2"

      Обмеження передбачає американський оборонний бюджет. Allseas працює із "Газпромом" багато років. 

      Allseas діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США,
      – мовиться у заяві.

      Оборонний бюджет на 2020 рік із передбаченими проти "Північного потоку-" санкціями сенат США ухвалив 17 грудня. Тепер його ще має підписати президент США Дональд Трамп, однак він вже обіцяв зробити це обов'язково. 

      Основне про санкції США проти "Північного потоку-2"

      Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2" – з'явилась реакція "Нафтогазу"

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

      Трамп підписав бюджет, який передбачає 300 мільйонів доларів для армії України
      сьогодні
      1936
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини Росії Газпром Північний потік-2 Санкції Новини політики
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