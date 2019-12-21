Будівництво "Північного потоку 2" призупинилось через санкції

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Тепер компанія чекає пояснень.

Таке рішення компанія прийняла через санкції США проти газопроводу, про це мова у заяві компанії.

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Обмеження передбачає американський оборонний бюджет. Allseas працює із "Газпромом" багато років.

Allseas діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США,

– мовиться у заяві.

Оборонний бюджет на 2020 рік із передбаченими проти "Північного потоку-" санкціями сенат США ухвалив 17 грудня. Тепер його ще має підписати президент США Дональд Трамп, однак він вже обіцяв зробити це обов'язково.

Основне про санкції США проти "Північного потоку-2"

Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

Зокрема, санкції будуть стосуватися:

суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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"Північний потік-2" на мапі